Газета
Экономика

Полянский заявил о диверсификации поставок энергоресурсов Россией

Ведомости

Россия диверсифицирует поставки энергоресурсов, если Европа не хочет закупать у нее газ, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. 

«Если Европа не хочет сотрудничать с Россией по газовому вопросу, то мы, думаю, сделаем необходимые выводы и диверсифицируем наш экспорт. Я не думаю, что Россия окажется стороной, которая пострадает от этого», — подчеркнул Полянский (цитата по ТАСС). 

По словам дипломата, в мире по прежнему наблюдается большой спрос на энергоресурсы из России. «Надо быть реалистами в плане того, что переход к зеленой энергетике займет десятки лет», — заключил дипломат, отметив, что «ЕС будет вспоминать о старых добрых временах дешевого российского газа и энергоресурсов».

Ранее сегодня агентство Bloomberg сообщило, что правительство России планирует разработать свой эталонный сорт нефти в 2023 г. и запустить торговлю нефтью на национальной платформе в октябре. Согласно плану, страна будет привлекать иностранных партнеров к покупке нефти, чтобы достичь достаточных объемов торговли для установления ценового ориентира с марта по июль 2023 г.

Лидеры стран «большой семерки» заявили, что планируют установить потолок цен на российскую нефть, чтобы уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители. 14 июля министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон хочет установить такую цену на нефть, чтобы России было выгодно ее добывать. По данным Bloomberg, западные союзники обсуждают диапазон от $40 до $60 за баррель. Вице-премьер России Александр Новак отметил, что такое решение вызовет дисбаланс на рынке и рост котировок.

Ранее по теме: Доходы от экспорта нефти из России растут вопреки снижению поставок

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных