Премьер Польши спрогнозировал проблемы с наличием угля в стране

«Потому что сегодня самая большая проблема заключается в том, что угля нет совсем, нет его в достаточном количестве. Потому что в последние годы мы завозили уголь для печей из России... Государственным компаниям предложили заказывать этот уголь из Колумбии, Индонезии, со всего мира. Чтобы суда с углем шли в Польшу», — заявил Моравецкий.