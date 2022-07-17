Газета
Экономика

Премьер Польши спрогнозировал проблемы с наличием угля в стране

Ведомости

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что у Варшавы в ближайшее время может возникнуть «множество проблем» с наличием угля в стране. Он напомнил, что в последние годы Польша покупала значительную часть угля у России, но с апреля присоединилась к антироссийским санкциям, сообщает портал Money.pl.

Моравецкий отметил, что правительство работает над способами решения проблемы доступности угля в стране.

«Потому что сегодня самая большая проблема заключается в том, что угля нет совсем, нет его в достаточном количестве. Потому что в последние годы мы завозили уголь для печей из России... Государственным компаниям предложили заказывать этот уголь из Колумбии, Индонезии, со всего мира. Чтобы суда с углем шли в Польшу», — заявил Моравецкий.

В ходе поездки главы кабмина в Щецинский район местные жители поинтересовались у него, где можно купить уголь по цене 996 злотых (около $210) за тонну. Политику рассказали, что в районе работает только один из трех складов, где предлагают покупать топливо за 2900 злотых (около $620) за тонну. Премьер-министр признал, что он также получал информацию из других регионов страны о похожих проблемах.

Ранее по теме: Уголь в ЕС вновь дорожает из-за нехватки российского газа

«Действительно, есть проблема на стыке нашей попытки построить систему, которая приведет к тому, что можно будет покупать уголь по этой фиксированной цене, и свободный рынок, который должен будет реагировать соответственно. Аналогичные проблемы доходят до меня из других частей страны — что на угольных складах нет стремления к сотрудничеству, которое мы предполагали вначале», — сказал политик.

До введения санкций на Польшу приходилось 7 млн т, или 3%, российского экспорта угля. В июне стоимость энергетического угля в Европе на фоне проблем с поставками газа из РФ выросла до $373 за тонну – это максимум с 9 марта 2022 г. Ряд европейских государств уже заявили об экстренном возврате к угольной генерации.

В начале апреля 2022 г. Евросоюз включил в пятый пакет санкций против России эмбарго на поставки российского угля, которое вступит в силу 10 августа.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных