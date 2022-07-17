Премьер Польши спрогнозировал проблемы с наличием угля в стране
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что у Варшавы в ближайшее время может возникнуть «множество проблем» с наличием угля в стране. Он напомнил, что в последние годы Польша покупала значительную часть угля у России, но с апреля присоединилась к антироссийским санкциям, сообщает портал Money.pl.
Моравецкий отметил, что правительство работает над способами решения проблемы доступности угля в стране.
«Потому что сегодня самая большая проблема заключается в том, что угля нет совсем, нет его в достаточном количестве. Потому что в последние годы мы завозили уголь для печей из России... Государственным компаниям предложили заказывать этот уголь из Колумбии, Индонезии, со всего мира. Чтобы суда с углем шли в Польшу», — заявил Моравецкий.
В ходе поездки главы кабмина в Щецинский район местные жители поинтересовались у него, где можно купить уголь по цене 996 злотых (около $210) за тонну. Политику рассказали, что в районе работает только один из трех складов, где предлагают покупать топливо за 2900 злотых (около $620) за тонну. Премьер-министр признал, что он также получал информацию из других регионов страны о похожих проблемах.
«Действительно, есть проблема на стыке нашей попытки построить систему, которая приведет к тому, что можно будет покупать уголь по этой фиксированной цене, и свободный рынок, который должен будет реагировать соответственно. Аналогичные проблемы доходят до меня из других частей страны — что на угольных складах нет стремления к сотрудничеству, которое мы предполагали вначале», — сказал политик.
До введения санкций на Польшу приходилось 7 млн т, или 3%, российского экспорта угля. В июне стоимость энергетического угля в Европе на фоне проблем с поставками газа из РФ выросла до $373 за тонну – это максимум с 9 марта 2022 г. Ряд европейских государств уже заявили об экстренном возврате к угольной генерации.
В начале апреля 2022 г. Евросоюз включил в пятый пакет санкций против России эмбарго на поставки российского угля, которое вступит в силу 10 августа.