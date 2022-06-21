Уголь в ЕС вновь дорожает из-за нехватки российского газа

Стоимость энергетического угля в Европе на фоне проблем с поставками газа из РФ выросла до $373 за тонну – это максимум с 9 марта 2022 г. За 21 июня фьючерсы на энергоуголь с доставкой в порты Амстердама, Роттердама и Антверпена подорожали на 7% к значениям предыдущего дня, а за неделю рост составил почти 30%, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.