Уголь в ЕС вновь дорожает из-за нехватки российского газа

Уголь в ЕС вновь дорожает из-за нехватки российского газаНо альтернативы углю при жаркой погоде и высоких ценах на газ нет, указывают эксперты
Стоимость энергетического угля в Европе на фоне проблем с поставками газа из РФ выросла до $373 за тонну – это максимум с 9 марта 2022 г. За 21 июня фьючерсы на энергоуголь с доставкой в порты Амстердама, Роттердама и Антверпена подорожали на 7% к значениям предыдущего дня, а за неделю рост составил почти 30%, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.
Сейчас цена близка и к историческому рекорду, зафиксированному вскоре после начала СВО России на Украине. 8 марта фьючерсы на уголь стоили $441,6 за тонну. Тогда котировки взлетели вслед за ценами на газ из-за опасений перебоев поставок в ЕС. До этого марта рекордные цены наблюдались в октябре 2021 г., когда энергоуголь торговался по $275/т.
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