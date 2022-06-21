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Уголь в ЕС вновь дорожает из-за нехватки российского газа

Но альтернативы углю при жаркой погоде и высоких ценах на газ нет, указывают эксперты
Василий Милькин
С учетом роста цен на газ и начинающегося в августе периода пополнения складских запасов угля, совпадающего с введением эмбарго на импорт твердого топлива из России, можно ожидать продолжения роста цен / Thanassis Stavrakis / AP

Стоимость энергетического угля в Европе на фоне проблем с поставками газа из РФ выросла до $373 за тонну – это максимум с 9 марта 2022 г. За 21 июня фьючерсы на энергоуголь с доставкой в порты Амстердама, Роттердама и Антверпена подорожали на 7% к значениям предыдущего дня, а за неделю рост составил почти 30%, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

Сейчас цена близка и к историческому рекорду, зафиксированному вскоре после начала СВО России на Украине. 8 марта фьючерсы на уголь стоили $441,6 за тонну. Тогда котировки взлетели вслед за ценами на газ из-за опасений перебоев поставок в ЕС. До этого марта рекордные цены наблюдались в октябре 2021 г., когда энергоуголь торговался по $275/т.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных