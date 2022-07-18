«Коммерсантъ» узнал об отправке турбины для «Северного потока» в Германию

Оборудование отправили самолетом, что должно ускорить доставку. Затем турбину отправят на пароме и по суше через Хельсинки в Россию. Санкции ЕС не запрещают поставку в Россию газовых турбин, поэтому не должно возникнуть проблем с ее вывозом, однако могут быть задержки при прохождении таможенных процедур, отметило издание. Турбина приедет в Россию ориентировочно 24 июля, а ее пусконаладка может занять еще три-четыре дня. В Siemens Energy и «Газпроме» отказались от комментариев.