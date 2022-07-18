«Коммерсантъ» узнал об отправке турбины для «Северного потока» в Германию
Оборудование отправили самолетом, что должно ускорить доставку. Затем турбину отправят на пароме и по суше через Хельсинки в Россию. Санкции ЕС не запрещают поставку в Россию газовых турбин, поэтому не должно возникнуть проблем с ее вывозом, однако могут быть задержки при прохождении таможенных процедур, отметило издание. Турбина приедет в Россию ориентировочно 24 июля, а ее пусконаладка может занять еще три-четыре дня. В Siemens Energy и «Газпроме» отказались от комментариев.
В середине июня «Газпром» сообщил о снижении мощности «Северного потока» на 40% из-за проблем с оборудованием. Одну из турбин газопровода отправили на ремонт немецкой Siemens, однако не получили ее обратно вовремя. В Siemens заявили, что отправили оборудование на ремонт в Канаду, где его произвели, однако санкции страны запрещают вернуть его России.
В результате переговоров властей Канады и Германии, которая получает газ по «Северному потоку», Оттава решила вернуть оборудование Германии, которая отправит его в Россию. В «Газпроме» заявили, что попросили Siemens предоставить документы, которые позволяют вывезти турбину из Канады. «Северный поток» приостановили на техобслуживание с 11 по 21 июля.