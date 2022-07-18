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«Коммерсантъ» узнал об отправке турбины для «Северного потока» в Германию

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Газовую турбину Siemens Energy, которая использовалась на газопроводе «Северный поток», 17 июля отправили с ремонтного предприятия в Канаде в Германию, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники.

Оборудование отправили самолетом, что должно ускорить доставку. Затем турбину отправят на пароме и по суше через Хельсинки в Россию. Санкции ЕС не запрещают поставку в Россию газовых турбин, поэтому не должно возникнуть проблем с ее вывозом, однако могут быть задержки при прохождении таможенных процедур, отметило издание. Турбина приедет в Россию ориентировочно 24 июля, а ее пусконаладка может занять еще три-четыре дня. В Siemens Energy и «Газпроме» отказались от комментариев. 

В середине июня «Газпром» сообщил о снижении мощности «Северного потока» на 40% из-за проблем с оборудованием. Одну из турбин газопровода отправили на ремонт немецкой Siemens, однако не получили ее обратно вовремя. В Siemens заявили, что отправили оборудование на ремонт в Канаду, где его произвели, однако санкции страны запрещают вернуть его России.

В результате переговоров властей Канады и Германии, которая получает газ по «Северному потоку», Оттава решила вернуть оборудование Германии, которая отправит его в Россию. В «Газпроме» заявили, что попросили Siemens предоставить документы, которые позволяют вывезти турбину из Канады. «Северный поток» приостановили на техобслуживание с 11 по 21 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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