ЕК может принудительно сократить потребление газа в Европе
Еврокомиссия (ЕК) может принудить европейские страны сократить потребление газа, если ситуация продолжит ухудшаться, а государства не станут экономить топливо самостоятельно, передает агентство Bloomberg со ссылкой на проект плана ЕС на случай чрезвычайной ситуации в области газа.
ЕК в среду, 20 июля, должна представить план координированного сокращения потребления газа, который позволит смягчить последствия в случае прекращения поставок российского топлива. Согласно документу, комиссия сможет получить право на принудительное сокращение потребления в странах ЕС.
Ранее ЕК также сообщила, что не ожидает восстановления прокачки газа по «Северному потоку» после завершения плановых работ, которые должны продлиться с 11 по 21 июля. Источники Reuters, однако, утверждают, что газопровод возобновит работу 21 июля.
С середины июня прокачка газа через «Северный поток» велась на 40% от планового объема. В частности, «Газпром» поэтапно снизил объем закачиваемого в Германию газа со 167 млн до 67 млн куб. м из-за нехватки газоперекачивающих турбин компании Siemens. На этом фоне Германия обратилась к Канаде с просьбой отдать турбину «Газпрому», чтобы восстановить ситуацию с газом. По данным газеты «Коммерсантъ», Канада 17 июля отправила ее самолетом в Германию, откуда она будет доставлена в Россию на пароме и по суше через Хельсинки. Планируется, что оборудование приедет 24 июля, еще три-четыре дня уйдет на пусконаладочные работы.
Кроме того, накануне, 18 июля, стало известно, что «Газпром» объявил форс-мажор по поставкам газа как минимум одному крупному потребителю по обстоятельствам, которые от него не зависят. Позже стало известно, что это письмо получил в том числе немецкий энергоконцерн Uniper, который является крупнейшим покупателем российского газа в Германии.
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