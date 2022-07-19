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Экономика

ЕК может принудительно сократить потребление газа в Европе

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) может принудить европейские страны сократить потребление газа, если ситуация продолжит ухудшаться, а государства не станут экономить топливо самостоятельно, передает агентство Bloomberg со ссылкой на проект плана ЕС на случай чрезвычайной ситуации в области газа. 

ЕК в среду, 20 июля, должна представить план координированного сокращения потребления газа, который позволит смягчить последствия в случае прекращения поставок российского топлива. Согласно документу, комиссия сможет получить право на принудительное сокращение потребления в странах ЕС.

Ранее ЕК также сообщила, что не ожидает восстановления прокачки газа по «Северному потоку» после завершения плановых работ, которые должны продлиться с 11 по 21 июля. Источники Reuters, однако, утверждают, что газопровод возобновит работу 21 июля.

С середины июня прокачка газа через «Северный поток» велась на 40% от планового объема. В частности, «Газпром» поэтапно снизил объем закачиваемого в Германию газа со 167 млн до 67 млн куб. м из-за нехватки газоперекачивающих турбин компании Siemens. На этом фоне Германия обратилась к Канаде с просьбой отдать турбину «Газпрому», чтобы восстановить ситуацию с газом. По данным газеты «Коммерсантъ», Канада 17 июля отправила ее самолетом в Германию, откуда она будет доставлена в Россию на пароме и по суше через Хельсинки. Планируется, что оборудование приедет 24 июля, еще три-четыре дня уйдет на пусконаладочные работы.

Кроме того, накануне, 18 июля, стало известно, что «Газпром» объявил форс-мажор по поставкам газа как минимум одному крупному потребителю по обстоятельствам, которые от него не зависят. Позже стало известно, что это письмо получил в том числе немецкий энергоконцерн Uniper, который является крупнейшим покупателем российского газа в Германии.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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