В Испании не поддержали предложение ЕК сократить потребление газа на 15%

«Мы защищаем европейские ценности, но мы не можем идти на несоразмерные жертвы, предварительного мнения о которых нас даже не спросили», — говорит Ребера. Она также отметила, что семьи Испании «не пострадают из-за отключения газа или электричества в своих домах».