В Испании не поддержали предложение ЕК сократить потребление газа на 15%
Правительство Испании не одобряет идею Еврокомиссии по ограничению потребления газа на 15%, сообщает газета El Pais со ссылкой на министра экологического перехода и демографического вызова страны Тересу Риберу.
«Мы защищаем европейские ценности, но мы не можем идти на несоразмерные жертвы, предварительного мнения о которых нас даже не спросили», — говорит Ребера. Она также отметила, что семьи Испании «не пострадают из-за отключения газа или электричества в своих домах».
Рибера заверила, что от Испании нельзя требовать «непропорциональной жертвы», поскольку, «в отличие от других стран, мы, испанцы, не жили не по средствам с энергетической точки зрения».
20 июля ЕК изложила чрезвычайные планы для стран по сокращению потребления газа на 15% до марта 2023 г. Также в ЕК предупредили страны, что без серьезных сокращений они могут испытывать трудности с топливом зимой, если Россия прекратит поставки.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также сообщила, что уровень заполнения подземных хранилищ газа в Европе составляет 62%. При всем этом «поток российского газа в ЕС составляет не более одной трети от показателей [июля] прошлого года», добавила она.
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