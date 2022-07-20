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Экономика

В Испании не поддержали предложение ЕК сократить потребление газа на 15%

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Правительство Испании не одобряет идею Еврокомиссии по ограничению потребления газа на 15%, сообщает газета El Pais со ссылкой на министра экологического перехода и демографического вызова страны Тересу Риберу. 

«Мы защищаем европейские ценности, но мы не можем идти на несоразмерные жертвы, предварительного мнения о которых нас даже не спросили», — говорит Ребера. Она также отметила, что семьи Испании «не пострадают из-за отключения газа или электричества в своих домах».

Рибера заверила, что от Испании нельзя требовать «непропорциональной жертвы», поскольку, «в отличие от других стран, мы, испанцы, не жили не по средствам с энергетической точки зрения».

20 июля ЕК изложила чрезвычайные планы для стран по сокращению потребления газа на 15% до марта 2023 г. Также в ЕК предупредили страны, что без серьезных сокращений они могут испытывать трудности с топливом зимой, если Россия прекратит поставки.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также сообщила, что уровень заполнения подземных хранилищ газа в Европе составляет 62%. При всем этом «поток российского газа в ЕС составляет не более одной трети от показателей [июля] прошлого года», добавила она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных