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В ЕС готовятся провести первую зиму без российского газа

Ведомости

Евросоюз начал готовиться к проведению первого зимнего сезона без российского газа, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передает ТАСС. 

Страны ЕС этой и следующей зимой смогут продлить работу своих атомных и угольных станций, чтобы минимизировать последствия отказа от газа из России, уточнил он.

При этом замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс обратил внимание на важность перехода на альтернативную энергетику, которая с учетом высоких цен на газ впервые стала рентабельной.

Сегодня ЕС попросил страны снизить потребление газа на 15% до марта следующего года, предупредив о возможных трудностях с топливом зимой. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в рамках плана на случай чрезвычайной ситуации в области газа Еврокомиссия может принудительно сократить потребление газа в странах ЕС, если ситуация будет и дальше ухудшаться, а государства не станут экономить топливо самостоятельно. 

Европейские страны ожидают, что «Северный поток», приостановивший деятельность с 11 по 21 июля для проведения плановых работ, не возобновит прокачку газа в Европу. Об этом сообщил еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан: «Мы работаем, основываясь на предположении, что он [газопровод] не вернется к работе. И в этом случае надо будет принять необходимые меры».

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Ранее по теме: Bloomberg: Европа не сможет восстановить запасы газа к зиме из-за жары

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных