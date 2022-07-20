В ЕС готовятся провести первую зиму без российского газа
Евросоюз начал готовиться к проведению первого зимнего сезона без российского газа, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передает ТАСС.
Страны ЕС этой и следующей зимой смогут продлить работу своих атомных и угольных станций, чтобы минимизировать последствия отказа от газа из России, уточнил он.
При этом замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс обратил внимание на важность перехода на альтернативную энергетику, которая с учетом высоких цен на газ впервые стала рентабельной.
Сегодня ЕС попросил страны снизить потребление газа на 15% до марта следующего года, предупредив о возможных трудностях с топливом зимой. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в рамках плана на случай чрезвычайной ситуации в области газа Еврокомиссия может принудительно сократить потребление газа в странах ЕС, если ситуация будет и дальше ухудшаться, а государства не станут экономить топливо самостоятельно.
Европейские страны ожидают, что «Северный поток», приостановивший деятельность с 11 по 21 июля для проведения плановых работ, не возобновит прокачку газа в Европу. Об этом сообщил еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан: «Мы работаем, основываясь на предположении, что он [газопровод] не вернется к работе. И в этом случае надо будет принять необходимые меры».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.