В ЕС готовятся провести первую зиму без российского газа

Европейские страны ожидают, что «Северный поток», приостановивший деятельность с 11 по 21 июля для проведения плановых работ, не возобновит прокачку газа в Европу. Об этом сообщил еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан: «Мы работаем, основываясь на предположении, что он [газопровод] не вернется к работе. И в этом случае надо будет принять необходимые меры».