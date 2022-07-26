Испания и Португалия согласились сократить потребление газа на 7% вместо 15%

По ее словам, Испания одобрит план Еврокомиссии по сокращению потребления газа в Европе после согласованных поправок, которые делают этот план более гибким в применении. Согласно последнему проекту, с которым ознакомилась газета El Pais, Испания договорилась снизить для себя показатели целевой экономии газа вдвое — с 15 до 7%. Уточняется, что такое исключение будет сделано и для Португалии, передает телеканал La Sexta.