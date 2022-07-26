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Экономика

Испания и Португалия согласились сократить потребление газа на 7% вместо 15%

Ведомости

Представители Испании и Португалии на встрече министров энергетики ЕС в Брюсселе договорились о сокращении спроса на газ на 7% вместо предложенных Еврокомиссией 15%, сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на министра экологического перехода и демографического вызова Испании Тересу Риберу. 

По ее словам, Испания одобрит план Еврокомиссии по сокращению потребления газа в Европе после согласованных поправок, которые делают этот план более гибким в применении. Согласно последнему проекту, с которым ознакомилась газета El Pais, Испания договорилась снизить для себя показатели целевой экономии газа вдвое — с 15 до 7%. Уточняется, что такое исключение будет сделано и для Португалии, передает телеканал La Sexta.  

Ранее сообщалось, что страны ЕС с большим количеством исключений смогли согласовать новый проект по сокращению потребления газа. Предполагается, что из списка стран, которые обязательно должны будут сократить внутреннее потребление, можно будет исключить те, которые в меньшей степени зависят от российского газа (Испания, Португалия, Ирландия, Кипр и Мальта) и страны Балтии, которые не подключены к европейской газовой и электрической сети.

Несколько дней назад Рибера утверждала, что от Испании нельзя требовать «непропорциональной жертвы» в виде сокращения потребления газа на 15%, поскольку «в отличие от других стран, мы, испанцы, не жили не по средствам с энергетической точки зрения», подразумевая, что потребление газа в стране и так отрегулировано на должном уровне. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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