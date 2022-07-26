Испания и Португалия согласились сократить потребление газа на 7% вместо 15%
Представители Испании и Португалии на встрече министров энергетики ЕС в Брюсселе договорились о сокращении спроса на газ на 7% вместо предложенных Еврокомиссией 15%, сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на министра экологического перехода и демографического вызова Испании Тересу Риберу.
По ее словам, Испания одобрит план Еврокомиссии по сокращению потребления газа в Европе после согласованных поправок, которые делают этот план более гибким в применении. Согласно последнему проекту, с которым ознакомилась газета El Pais, Испания договорилась снизить для себя показатели целевой экономии газа вдвое — с 15 до 7%. Уточняется, что такое исключение будет сделано и для Португалии, передает телеканал La Sexta.
Ранее сообщалось, что страны ЕС с большим количеством исключений смогли согласовать новый проект по сокращению потребления газа. Предполагается, что из списка стран, которые обязательно должны будут сократить внутреннее потребление, можно будет исключить те, которые в меньшей степени зависят от российского газа (Испания, Португалия, Ирландия, Кипр и Мальта) и страны Балтии, которые не подключены к европейской газовой и электрической сети.
Несколько дней назад Рибера утверждала, что от Испании нельзя требовать «непропорциональной жертвы» в виде сокращения потребления газа на 15%, поскольку «в отличие от других стран, мы, испанцы, не жили не по средствам с энергетической точки зрения», подразумевая, что потребление газа в стране и так отрегулировано на должном уровне.
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