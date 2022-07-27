Газета
Бизнес

Россия и Иран подписали соглашение о поставках комплектующих для самолетов

Ведомости

Россия и Иран подписали соглашение о поставках деталей и оборудования иранского производства в Россию, а также о проведении ремонта и техобслуживания российских самолетов в иранских ремонтных центрах, сообщило издание Mehr со ссылкой на представителя Иранской организации гражданской авиации.

Также стороны подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому число рейсов между Россией и Ираном вырастет до 35 в неделю. В рамках соглашения авиакомпании обеих стран смогут выполнять грузовые рейсы без ограничений по вместимости.

27 мая Press TV сообщил со ссылкой на министра торговли и промышленности Ирана Фатеми Амина, что Иран и Россия договорились ввести бартер для облегчения торговли. По его словам, это позволит Ирану импортировать российскую сталь в обмен на поставки автомобильных запчастей и газовых турбин.

26 июля источники сообщали, что Россия планирует выделить $1,5 млрд на развитие международного транспортного коридора «Север—Юг» до 2030 г. МТК свяжет Россию, Индию и Иран. РЖД будет участвовать в строительстве линии от пограничного города Астара в Азербайджане до города Решт в Иране и электрификации линии Гармсар — Инче-Бурун в Иране.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных