Россия и Иран подписали соглашение о поставках комплектующих для самолетов

26 июля источники сообщали, что Россия планирует выделить $1,5 млрд на развитие международного транспортного коридора «Север—Юг» до 2030 г. МТК свяжет Россию, Индию и Иран. РЖД будет участвовать в строительстве линии от пограничного города Астара в Азербайджане до города Решт в Иране и электрификации линии Гармсар — Инче-Бурун в Иране.