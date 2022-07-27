Россия и Иран подписали соглашение о поставках комплектующих для самолетов
Россия и Иран подписали соглашение о поставках деталей и оборудования иранского производства в Россию, а также о проведении ремонта и техобслуживания российских самолетов в иранских ремонтных центрах, сообщило издание Mehr со ссылкой на представителя Иранской организации гражданской авиации.
Также стороны подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому число рейсов между Россией и Ираном вырастет до 35 в неделю. В рамках соглашения авиакомпании обеих стран смогут выполнять грузовые рейсы без ограничений по вместимости.
27 мая Press TV сообщил со ссылкой на министра торговли и промышленности Ирана Фатеми Амина, что Иран и Россия договорились ввести бартер для облегчения торговли. По его словам, это позволит Ирану импортировать российскую сталь в обмен на поставки автомобильных запчастей и газовых турбин.
26 июля источники сообщали, что Россия планирует выделить $1,5 млрд на развитие международного транспортного коридора «Север—Юг» до 2030 г. МТК свяжет Россию, Индию и Иран. РЖД будет участвовать в строительстве линии от пограничного города Астара в Азербайджане до города Решт в Иране и электрификации линии Гармсар — Инче-Бурун в Иране.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса