В спортзалах Ганновера отключат горячую воду для экономии газа
Бургомистр немецкого Ганновера Белит Онэй сообщил об отключении горячей воды в душевых кабинах спортзалов и бассейнов в рамках плана по сокращению потребления газа, сообщается на сайте местной администрации.
По его словам, сейчас сложилась достаточно неопределенная ситуация, поэтому необходимо готовиться к любому развитию событий. «Мы видим в этом свою ответственность и должны двигаться вперед. Каждый сэкономленный киловатт-час щадит газохранилища», — уточнил бургомистр. Он сообщил, что в Ганновере также отключат фонтаны, подсветку исторических и административных зданий и подачу воды к умывальникам в общественных местах. Помимо этого, ограничения в рамках плана по экономии газа предполагают поддержание температуры в жилых помещениях не выше 20 градусов, в складских и технических — не более 10-15, замену постоянного освещения датчиками движения и иные меры по сокращению потребления энергии.
Как сообщил Онэй, в случае чрезвычайной ситуации необходимо будет сосредоточиться на защите критически важной инфраструктуры и объектов первой необходимости — домов престарелых, школ, детских садов, клиник.
В середине июля о подобных мерах сообщили и в администрации Берлина: бургомистр Франциска Гиффей предложила отключать подсветку общественных объектов, в том числе Бранденбургских ворот и Красной ратуши (здания берлинского сената), после полуночи ради экономии энергии. По ее словам, эта инициатива не означает, что город должен погрузиться во тьму: необходимо найти баланс между «требованиями безопасности» и необходимостью «болезненно» экономить электроэнергию.
Сегодня власти Варшавы, несмотря на полностью заполненные хранилища, сообщили, что рассматривают возможность ограничения или полного отказа от рождественской иллюминации с этой же целью. «Мы хотим символически показать жителям Варшавы, что энергию нужно экономить», — сказал мэр города Рафал Тшасковский.
Согласно плану Еврокомиссии, все европейские страны, кроме тех, кто зависит от российского газа в меньшей степени или не подсоединен к европейским энергосистемам, должны будут к октябрю предоставить план по добровольному снижению потребления газа на 15%. Испании, Португалии и ряду других стран удалось добиться разрешения сокращать потребление газа только на 7%. Режим начнет действовать 1 августа и продлится до конца марта следующего года.
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