В спортзалах Ганновера отключат горячую воду для экономии газа

По его словам, сейчас сложилась достаточно неопределенная ситуация, поэтому необходимо готовиться к любому развитию событий. «Мы видим в этом свою ответственность и должны двигаться вперед. Каждый сэкономленный киловатт-час щадит газохранилища», — уточнил бургомистр. Он сообщил, что в Ганновере также отключат фонтаны, подсветку исторических и административных зданий и подачу воды к умывальникам в общественных местах. Помимо этого, ограничения в рамках плана по экономии газа предполагают поддержание температуры в жилых помещениях не выше 20 градусов, в складских и технических — не более 10-15, замену постоянного освещения датчиками движения и иные меры по сокращению потребления энергии.