Варшава может отказаться от рождественской иллюминации ради экономии

Согласно плану по сокращению потребления газа, все страны ЕС, за исключением тех, которые зависят от российского газа в меньшей степени или не подсоединены к европейским энергосистемам, должны будут к октябрю предоставить план по добровольному снижению спроса на газ на 15%, чтобы пережить холодную зиму без достаточного количества энергоносителя. Испании, Португалии и ряду других стран удалось добиться разрешения сокращать потребление газа только на 7%. Режим начнет действовать 1 августа и продлится до конца марта следующего года.