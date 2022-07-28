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Экономика

Варшава может отказаться от рождественской иллюминации ради экономии

Ведомости

Мэрия Варшавы рассматривает возможность ограничения или даже отказа от иллюминации на рождественские праздники ради экономии энергии, об этом сообщает польский интернет-портал Gazeta.pl со ссылкой на главу города Рафала Тшасковского. 

По его словам, эти действия, хотя и не помогут сэкономить много энергии, но станут символическим шагом, который покажет, что Польша настроена серьезно в вопросе экономии энергии. «Мы хотим символически показать жителям Варшавы, что энергию нужно экономить», — сказал Тшасковский. 

Речь идет об иллюминации, которая традиционно подсвечивает Королевский путь, или, как его еще называют, Королевский тракт — главный бульвар Варшавы, на котором сосредоточены все достопримечательности, музеи, дворцы и художественные галереи. 

Ранее Польша поддержала предложенный Еврокомиссией план по экономии энергии, согласованный с большим количеством исключений. «В том, что касается энергетики, решения должны быть ответственностью правительств конкретных страны. Польша поддерживает именно такой подход. Я убеждена, что многие страны добровольно готовы снизить потребление газа. Если принятие таких мер добровольно, мы поддержим их», — сообщила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва по прибытии на встречу министров энергетики ЕС. При этом она отметила, что стране не нужны никакие ограничения, поскольку газохранилища заполнены, а нарушений поставок газа нет. По последним данным польского нефтегазового концерна PGNiG, ПХГ заполнены на 98%.

Согласно плану по сокращению потребления газа, все страны ЕС, за исключением тех, которые зависят от российского газа в меньшей степени или не подсоединены к европейским энергосистемам, должны будут к октябрю предоставить план по добровольному снижению спроса на газ на 15%, чтобы пережить холодную зиму без достаточного количества энергоносителя. Испании, Португалии и ряду других стран удалось добиться разрешения сокращать потребление газа только на 7%. Режим начнет действовать 1 августа и продлится до конца марта следующего года. 

Подобное предложение уже было представлено в Берлине. Правящий бургомистр города Франциска Гиффей предложила отключать подсветку общественных объектов, в том числе Бранденбургских ворот и Красной ратуши (здания берлинского сената), после полуночи ради экономии энергии. По ее словам, эта инициатива не означает, что город должен погрузиться во тьму: необходимо найти баланс между «требованиями безопасности» и необходимостью «болезненно» экономить электроэнергию.

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Ранее по теме: В Берлине предложили отключить подсветку Бранденбургских ворот для экономии энергии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных