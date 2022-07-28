Варшава может отказаться от рождественской иллюминации ради экономии
Мэрия Варшавы рассматривает возможность ограничения или даже отказа от иллюминации на рождественские праздники ради экономии энергии, об этом сообщает польский интернет-портал Gazeta.pl со ссылкой на главу города Рафала Тшасковского.
По его словам, эти действия, хотя и не помогут сэкономить много энергии, но станут символическим шагом, который покажет, что Польша настроена серьезно в вопросе экономии энергии. «Мы хотим символически показать жителям Варшавы, что энергию нужно экономить», — сказал Тшасковский.
Речь идет об иллюминации, которая традиционно подсвечивает Королевский путь, или, как его еще называют, Королевский тракт — главный бульвар Варшавы, на котором сосредоточены все достопримечательности, музеи, дворцы и художественные галереи.
Ранее Польша поддержала предложенный Еврокомиссией план по экономии энергии, согласованный с большим количеством исключений. «В том, что касается энергетики, решения должны быть ответственностью правительств конкретных страны. Польша поддерживает именно такой подход. Я убеждена, что многие страны добровольно готовы снизить потребление газа. Если принятие таких мер добровольно, мы поддержим их», — сообщила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва по прибытии на встречу министров энергетики ЕС. При этом она отметила, что стране не нужны никакие ограничения, поскольку газохранилища заполнены, а нарушений поставок газа нет. По последним данным польского нефтегазового концерна PGNiG, ПХГ заполнены на 98%.
Согласно плану по сокращению потребления газа, все страны ЕС, за исключением тех, которые зависят от российского газа в меньшей степени или не подсоединены к европейским энергосистемам, должны будут к октябрю предоставить план по добровольному снижению спроса на газ на 15%, чтобы пережить холодную зиму без достаточного количества энергоносителя. Испании, Португалии и ряду других стран удалось добиться разрешения сокращать потребление газа только на 7%. Режим начнет действовать 1 августа и продлится до конца марта следующего года.
Подобное предложение уже было представлено в Берлине. Правящий бургомистр города Франциска Гиффей предложила отключать подсветку общественных объектов, в том числе Бранденбургских ворот и Красной ратуши (здания берлинского сената), после полуночи ради экономии энергии. По ее словам, эта инициатива не означает, что город должен погрузиться во тьму: необходимо найти баланс между «требованиями безопасности» и необходимостью «болезненно» экономить электроэнергию.
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