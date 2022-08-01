Хуснуллин назвал трудовой рынок КНДР «очень интересным»
По словам вице-премьера, один плиточник из КНДР способен заменить двух-трех российских, так как они работают в 2,5 раза быстрее. «Они [северокорейцы], конечно, очень хорошие рабочие, но они очень закрытые», — отметил Хуснуллин.
Также он сказал, что исторически Россия ориентировалась на рабочих с СНГ рынка, однако более далекие рынки никогда ранее не рассматривала. Сейчас, говорит политик, в Узбекистане создан центр для привлечения трудовых мигрантов. Нанимать же рабочих из местного населения, добавляет он, выйдет дороже, что в итоге «ляжет в стоимость строительства и в стоимость эксплуатации».
1 июля стало известно, что, согласно данным исследователей из РАНХиГС, санкции, уход иностранных компаний и возникшие в связи с этим кризисные тенденции в российской экономике не привели к оттоку трудовых мигрантов из России. Так, на 1 мая 2022 г. на территории России находилось 3,35 млн трудовых мигрантов, что только на 18% меньше, чем в допандемийном 2019 году, и на четверть больше, чем в 2021 г. на ту же дату. При этом число трудовых мигрантов не показывало резких сокращений и не опускалось ниже 3 млн человек с начала спецоперации, отмечается в исследовании.
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