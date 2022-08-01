Хуснуллин назвал трудовой рынок КНДР «очень интересным»

1 июля стало известно, что, согласно данным исследователей из РАНХиГС, санкции, уход иностранных компаний и возникшие в связи с этим кризисные тенденции в российской экономике не привели к оттоку трудовых мигрантов из России. Так, на 1 мая 2022 г. на территории России находилось 3,35 млн трудовых мигрантов, что только на 18% меньше, чем в допандемийном 2019 году, и на четверть больше, чем в 2021 г. на ту же дату. При этом число трудовых мигрантов не показывало резких сокращений и не опускалось ниже 3 млн человек с начала спецоперации, отмечается в исследовании.