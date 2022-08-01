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Хуснуллин назвал трудовой рынок КНДР «очень интересным»

Ведомости

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что рабочие-строители из КНДР гораздо производительнее российских, а также назвал их трудовой рынок «очень интересным», рассказал политик в интервью РБК.

По словам вице-премьера, один плиточник из КНДР способен заменить двух-трех российских, так как они работают в 2,5 раза быстрее. «Они [северокорейцы], конечно, очень хорошие рабочие, но они очень закрытые», — отметил Хуснуллин.

Также он сказал, что исторически Россия ориентировалась на рабочих с СНГ рынка, однако более далекие рынки никогда ранее не рассматривала. Сейчас, говорит политик, в Узбекистане создан центр для привлечения трудовых мигрантов. Нанимать же рабочих из местного населения, добавляет он, выйдет дороже, что в итоге «ляжет в стоимость строительства и в стоимость эксплуатации».  

1 июля стало известно, что, согласно данным исследователей из РАНХиГС, санкции, уход иностранных компаний и возникшие в связи с этим кризисные тенденции в российской экономике не привели к оттоку трудовых мигрантов из России. Так, на 1 мая 2022 г. на территории России находилось 3,35 млн трудовых мигрантов, что только на 18% меньше, чем в допандемийном 2019 году, и на четверть больше, чем в 2021 г. на ту же дату. При этом число трудовых мигрантов не показывало резких сокращений и не опускалось ниже 3 млн человек с начала спецоперации, отмечается в исследовании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных