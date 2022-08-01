Мантуров заявил о сокращении экспорта российской металлургической продукции
Экспорт российской металлургической продукции во II квартале текущего года снизился на 20%, заявил вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
«Российские металлурги сейчас работают в условиях ограниченного доступа к западным рынкам, экспорт во II квартале сократился примерно на 20%», — сказал Мантуров в ходе совещания по развитию металлургического комплекса (цитата по «РИА Новости).
По его словам, в отрасли наблюдается существенный спад внутреннего потребления, загрузка мощностей предприятий по отрасли снизилась в среднем с 93 до 80%. Мантуров отметил, что экспорт для российских металлургов при текущем курсе рубля малорентабелен, а иногда и вовсе экономически нецелесообразен.
Ранее сегодня президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда будет надежным поставщиком металлургической продукции вне зависимости от каких-либо политических обстоятельств. При этом глава государства указал на то, что страна не станет работать себе в ущерб с теми, кто проявляет к ней «явно недружественное отношение». Это касается и других экспортных товаров, пояснил он.
На сегодняшнем совещании должна обсуждаться в том числе и стратегия развития отечественной металлургии до 2030 г. По словам президента, она должна содержать не только меры по преодолению текущих трудностей и поддержке российских металлургов, но и ориентиры долгосрочного развития отрасли.
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