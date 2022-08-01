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Экономика

Мантуров заявил о сокращении экспорта российской металлургической продукции

Ведомости

Экспорт российской металлургической продукции во II квартале текущего года снизился на 20%, заявил вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Российские металлурги сейчас работают в условиях ограниченного доступа к западным рынкам, экспорт во II квартале сократился примерно на 20%», — сказал Мантуров в ходе совещания по развитию металлургического комплекса (цитата по «РИА Новости).

По его словам, в отрасли наблюдается существенный спад внутреннего потребления, загрузка мощностей предприятий по отрасли снизилась в среднем с 93 до 80%. Мантуров отметил, что экспорт для российских металлургов при текущем курсе рубля малорентабелен, а иногда и вовсе экономически нецелесообразен. 

Ранее сегодня президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда будет надежным поставщиком металлургической продукции вне зависимости от каких-либо политических обстоятельств. При этом глава государства указал на то, что страна не станет работать себе в ущерб с теми, кто проявляет к ней «явно недружественное отношение». Это касается и других экспортных товаров, пояснил он.

На сегодняшнем совещании должна обсуждаться в том числе и стратегия развития отечественной металлургии до 2030 г. По словам президента, она должна содержать не только меры по преодолению текущих трудностей и поддержке российских металлургов, но и ориентиры долгосрочного развития отрасли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных