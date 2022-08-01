Мантуров заявил о сокращении экспорта российской металлургической продукции

Ранее сегодня президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда будет надежным поставщиком металлургической продукции вне зависимости от каких-либо политических обстоятельств. При этом глава государства указал на то, что страна не станет работать себе в ущерб с теми, кто проявляет к ней «явно недружественное отношение». Это касается и других экспортных товаров, пояснил он.