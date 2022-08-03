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Экономика

Нефтегазовые доходы России в июле оказались ниже прогноза на 74,7 млрд рублей

Ведомости

Объем дополнительных нефтегазовых доходов в бюджет России в июле оказался ниже оценки Минфина на 74,7 млрд руб. и составил 284,8 млрд руб., сообщается на сайте ведомства. Ожидается, что в августе в бюджет страны поступят 359,5 млрд руб. нефтегазовых доходов. 

В июне доходы от энергетической отрасли превысили прогнозы на 138,9 млрд руб. Положительную разницу в министерстве объяснили «переходящими авансовыми платежами за предшествующий месяц по вывозной таможенной пошлине на газ». 

В конце июня Минфин сообщил, что в 2022 г. доходы от продажи нефти и газа должны составить примерно 40% от общей суммы доходов федерального бюджета, или 10,4 трлн руб., в связи с глобальным ростом цен на нефть Для сравнения в 2021 г. нефтегазовые поступления составили 35,8%, или 9 трлн руб. Отмечается, что в будущем зависимость бюджета от энергетического сектора будет постепенно снижаться: уже в 2023 г. доходы должны составить 36,9% (9,1 трлн руб.), а к 2025 г. — не превысят 30,2% (7,8 трлн руб.).

Ранее по теме: Минфин ждет долю доходов бюджета от продажи нефти и газа в 2022 году выше 40%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных