Нефтегазовые доходы России в июле оказались ниже прогноза на 74,7 млрд рублей

В конце июня Минфин сообщил, что в 2022 г. доходы от продажи нефти и газа должны составить примерно 40% от общей суммы доходов федерального бюджета, или 10,4 трлн руб., в связи с глобальным ростом цен на нефть Для сравнения в 2021 г. нефтегазовые поступления составили 35,8%, или 9 трлн руб. Отмечается, что в будущем зависимость бюджета от энергетического сектора будет постепенно снижаться: уже в 2023 г. доходы должны составить 36,9% (9,1 трлн руб.), а к 2025 г. — не превысят 30,2% (7,8 трлн руб.).