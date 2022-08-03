Новак сообщил о восстановлении мирового спроса на нефть к доковидному уровню

Сегодня прошла 31 министерская встреча участников сделки ОПЕК+, в рамках которой было принято решение нарастить объем добычи нефти на 100 000 баррелей в сутки, при этом Россия и Саудовская Аравия смогут прибавить по 26 000 баррелей в сутки. Также страны обратили внимание на то, что коммерческие запасы нефти в Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) в июне снизились на 163 млн баррелей в сравнении с июнем прошлого года и оказались ниже среднего значения за 2015-2019 гг. на 236 млн баррелей.