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Новак сообщил о восстановлении мирового спроса на нефть к доковидному уровню

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Нефтяной рынок достаточно сбалансирован и восстановился до допандемийного уровня, рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер Александр Новак, передает «Интерфакс». 

«Фактически полностью уже восстановился и спрос, и предложение допандемийного уровня, то есть мы находимся на тех уровнях, которые были еще до марта-апреля 2020 года», – уточнил он. 

По его мнению, решение, которое было принято сегодня странами-участницами ОПЕК+ об увеличении объемов нефтедобычи на 100 000 баррелей в сутки с сентября, позволит удовлетворить растущий спрос. Тем не менее, ситуация на рынке нефти остается неопределенной из-за возможных разрывов в логистических цепочках на фоне санкций в отношении российской нефти и нефтепродуктов. Также ситуацию неопределенности создает появление и распространение новых штаммов коронавируса. 

Сегодня прошла 31 министерская встреча участников сделки ОПЕК+, в рамках которой было принято решение нарастить объем добычи нефти на 100 000 баррелей в сутки, при этом Россия и Саудовская Аравия смогут прибавить по 26 000 баррелей в сутки. Также страны обратили внимание на то, что коммерческие запасы нефти в Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) в июне снизились на 163 млн баррелей в сравнении с июнем прошлого года и оказались ниже среднего значения за 2015-2019 гг. на 236 млн баррелей. 

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Ранее по теме: Страны ОПЕК+ нарастят добычу нефти на 100 000 баррелей в сутки в сентябре

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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