Новак сообщил о восстановлении мирового спроса на нефть к доковидному уровню
Нефтяной рынок достаточно сбалансирован и восстановился до допандемийного уровня, рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер Александр Новак, передает «Интерфакс».
«Фактически полностью уже восстановился и спрос, и предложение допандемийного уровня, то есть мы находимся на тех уровнях, которые были еще до марта-апреля 2020 года», – уточнил он.
По его мнению, решение, которое было принято сегодня странами-участницами ОПЕК+ об увеличении объемов нефтедобычи на 100 000 баррелей в сутки с сентября, позволит удовлетворить растущий спрос. Тем не менее, ситуация на рынке нефти остается неопределенной из-за возможных разрывов в логистических цепочках на фоне санкций в отношении российской нефти и нефтепродуктов. Также ситуацию неопределенности создает появление и распространение новых штаммов коронавируса.
Сегодня прошла 31 министерская встреча участников сделки ОПЕК+, в рамках которой было принято решение нарастить объем добычи нефти на 100 000 баррелей в сутки, при этом Россия и Саудовская Аравия смогут прибавить по 26 000 баррелей в сутки. Также страны обратили внимание на то, что коммерческие запасы нефти в Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) в июне снизились на 163 млн баррелей в сравнении с июнем прошлого года и оказались ниже среднего значения за 2015-2019 гг. на 236 млн баррелей.
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