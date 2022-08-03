Недельная дефляция в России ускорилась до 0,14%

Из медикаментов сильнее всего подешевели ренгалин (на 0,6%), анальгин отечественный (0,3%) и эргоферон (0,2%). В категории непродовольственных товаров первой необходимости подорожали зубные пасты (на 0,6%), спички (0,4%) и пеленки (0,3%). В сегменте потребительских товаров цены на доски обрезные и телевизоры выросли на 1,1% и 1% соответственно, цены на бензин и дизель остались на прежнем уровне. Стоимость билетов экономкласса увеличилась на 2,6%, проезд на троллейбусе подорожал на 1%, трамвае – на 0,6%.