Недельная дефляция в России ускорилась до 0,14%
«За период с 23 июля по 1 августа 2022 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,86%», – говорится в материалах ведомства.
С января текущего года потребительские цены выросли на 11,6%.
В сегменте продовольственных товаров за неделю снизились цены на куриные яйца (на 1,1%), поваренную соль (0,9%), гречневую крупу (0,8%), колбасу и подсолнечное масло (0,3%). При этом выросли цены на мясные консервы для детского питания (на 0,7%), баранину (0,5%), шоколадные конфеты (0,4%) и др.
Из медикаментов сильнее всего подешевели ренгалин (на 0,6%), анальгин отечественный (0,3%) и эргоферон (0,2%). В категории непродовольственных товаров первой необходимости подорожали зубные пасты (на 0,6%), спички (0,4%) и пеленки (0,3%). В сегменте потребительских товаров цены на доски обрезные и телевизоры выросли на 1,1% и 1% соответственно, цены на бензин и дизель остались на прежнем уровне. Стоимость билетов экономкласса увеличилась на 2,6%, проезд на троллейбусе подорожал на 1%, трамвае – на 0,6%.
Совет директоров Банка России на заседании 22 июля неожиданно понизил ключевую ставку сразу на 150 базисных пунктов до 8% годовых. ЦБ объяснил это решение тем, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции, — это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса.
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