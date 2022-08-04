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Экономика

Siemens назвала «неправдой» заявления «Газпрома» о транспортировке турбины

Ведомости

Заявления «Газпрома» о проблемах с транспортировкой турбины для газопровода «Северный поток» в Россию из-за ограничений со стороны ЕС, Канады и Великобритании не являются достоверными, заявил в комментарии РБК представитель Siemens Energy.

«Все, что можно было сказать по этому поводу, было сказано, вчера даже канцлер Германии был там и выступал, больше сказать нечего. <...> В ЕС нет никаких санкций в отношении турбины, это просто неправда», — отметил представитель компании. По его словам, если бы Россия действительно хотела получить оборудование, то это бы уже произошло.

Накануне «Газпром» заявил, что санкции западных стран и несоответствие текущей ситуации обязательствам Siemens делают невозможной поставку турбины для «Северного потока» из Германии в Россию. При этом генеральный директор Siemens Energy Кристиан Брух на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что доставить турбину для «Северного потока» в Россию пока не удается. По его словам, причина кроется в бездействии российской стороны. Документы со стороны Siemens же полностью готовы. 

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В середине июня «Газпром» сократил поставки газа по «Северному потоку» до 40%, поскольку немецкая Siemens не вернула вовремя турбину после ремонта в Канаде из-за санкций. В итоге Канада согласилась отправить оборудование в ФРГ, а затем в Россию. 25 июля «Газпром» подтвердил, что получил от Siemens документы на турбину. 

Уже 27 июля поставки российского газа в Европу по «Северному потоку» снизились до 20% от максимального уровня. Это случилось из-за того, что «Газпром» вывел из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель на компрессорной станции «Портовая».

В тот же день замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов рассказал, что компания Siemens не выполняет свои обязательства по ремонту неисправных двигателей для «Северного потока». По его словам, несколько двигателей простаивают на компрессорной станции из-за аварийных отказов, поскольку Siemens их не ремонтирует. 

29 июля Маркелов сообщил, что поставка турбины из Канады в Германию вместо России не соответствует контракту. Кроме того «Газпром» так и не получил от Siemens полного пакета документов, которые разрешают транспортировку и ремонт двигателей для газопровода.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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