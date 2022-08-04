Siemens назвала «неправдой» заявления «Газпрома» о транспортировке турбины

«Все, что можно было сказать по этому поводу, было сказано, вчера даже канцлер Германии был там и выступал, больше сказать нечего. <...> В ЕС нет никаких санкций в отношении турбины, это просто неправда», — отметил представитель компании. По его словам, если бы Россия действительно хотела получить оборудование, то это бы уже произошло.