Siemens назвала «неправдой» заявления «Газпрома» о транспортировке турбины
«Все, что можно было сказать по этому поводу, было сказано, вчера даже канцлер Германии был там и выступал, больше сказать нечего. <...> В ЕС нет никаких санкций в отношении турбины, это просто неправда», — отметил представитель компании. По его словам, если бы Россия действительно хотела получить оборудование, то это бы уже произошло.
Накануне «Газпром» заявил, что санкции западных стран и несоответствие текущей ситуации обязательствам Siemens делают невозможной поставку турбины для «Северного потока» из Германии в Россию. При этом генеральный директор Siemens Energy Кристиан Брух на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что доставить турбину для «Северного потока» в Россию пока не удается. По его словам, причина кроется в бездействии российской стороны. Документы со стороны Siemens же полностью готовы.
В середине июня «Газпром» сократил поставки газа по «Северному потоку» до 40%, поскольку немецкая Siemens не вернула вовремя турбину после ремонта в Канаде из-за санкций. В итоге Канада согласилась отправить оборудование в ФРГ, а затем в Россию. 25 июля «Газпром» подтвердил, что получил от Siemens документы на турбину.
Уже 27 июля поставки российского газа в Европу по «Северному потоку» снизились до 20% от максимального уровня. Это случилось из-за того, что «Газпром» вывел из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель на компрессорной станции «Портовая».
В тот же день замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов рассказал, что компания Siemens не выполняет свои обязательства по ремонту неисправных двигателей для «Северного потока». По его словам, несколько двигателей простаивают на компрессорной станции из-за аварийных отказов, поскольку Siemens их не ремонтирует.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.