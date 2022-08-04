«Газпром» предложил Европе газ в обмен на снятие санкций

«Газпром» предложил Европе газ в обмен на снятие санкцийБез этого монополия отказывается запускать «Северный поток – 1» на полную мощность
Представитель «Газпрома» 3 августа официально отказался принимать из Германии отремонтированную турбину Siemens для газопровода «Северный поток – 1». Он заявил, что «санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя № 073 на компрессорной станции (КС) «Портовая» (начало морского участка «Северного потока – 1». – «Ведомости») невозможной».
Отправить находящуюся в Германии турбину для газопровода «Северный поток» в Россию мешает позиция «Газпрома», признавал в тот же день ранее гендиректор немецкой Siemens Energy Кристиан Брух. Заявление было сделано в рамках визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в г. Мюльхайм-на-Руре, где чиновник осматривал ту самую турбину.