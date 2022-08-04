«Газпром» предложил Европе газ в обмен на снятие санкций

Отправить находящуюся в Германии турбину для газопровода «Северный поток» в Россию мешает позиция «Газпрома», признавал в тот же день ранее гендиректор немецкой Siemens Energy Кристиан Брух. Заявление было сделано в рамках визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в г. Мюльхайм-на-Руре, где чиновник осматривал ту самую турбину.