Минстрой разработал план по восстановлению Мариуполя за три года

20 июля прошла встреча президента России Владимира Путина с зампредом правительства Маратом Хуснуллиным, который отвечает со стороны правительства за восстановление Донбасса. Тогда он сообщил, что Мариуполь восстановят за три года, отремонтировав в том числе 90 социальных объектов. Всего, по его оценке, восстановить необходимо 60% зданий. Хуснуллин тогда рассказал, что представленный план включает в себя «совершенно новые стандарты улиц с парковочным пространством, с благоустройством», что подтвердили сегодня и в Минстрое. Планируется провести конкурс с участием известных российских архитекторов на выполнение работ в исторической части города.