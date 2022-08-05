Минстрой разработал план по восстановлению Мариуполя за три года
Минстрой России подготовил мастер-план по полному восстановлению Мариуполя за три года, который предполагает, в частности, строительство 1,03 млн кв. м социальной инфраструктуры, сообщила пресс-служба ведомства.
«Уже сейчас в Мариуполе запущен проект восстановления и строительства объектов жизнеобеспечения граждан. Всего по предварительным данным в 2022-2025 гг. на территории города планируется построить и восстановить порядка 1,03 млн кв. м социальной инфраструктуры. По разработанному мастер-плану мы рассчитываем, что сможем полностью восстановить Мариуполь в течение трех лет», – рассказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
За это время в городе появятся современные многоквартирные дома, социальные объекты и удобная инфраструктура, отмечают в Минстрое. В частности, в Мариуполе проведут реконструкцию аэропорта, модернизацию ж/д вокзала, а также создадут транспортно-пересадочный узел, включающий автомобильный, ж/д вокзалы и новый морской пассажирский порт.
В целом же целевой сценарий развития Мариуполя разработан до 2035 г., подчеркнули в Минстрое.
20 июля прошла встреча президента России Владимира Путина с зампредом правительства Маратом Хуснуллиным, который отвечает со стороны правительства за восстановление Донбасса. Тогда он сообщил, что Мариуполь восстановят за три года, отремонтировав в том числе 90 социальных объектов. Всего, по его оценке, восстановить необходимо 60% зданий. Хуснуллин тогда рассказал, что представленный план включает в себя «совершенно новые стандарты улиц с парковочным пространством, с благоустройством», что подтвердили сегодня и в Минстрое. Планируется провести конкурс с участием известных российских архитекторов на выполнение работ в исторической части города.
Президент тогда же поручил построить в Мариуполе многопрофильный медицинский центр, а в Донецке – перинатальный. Хуснуллин предположил, что запустить центры удастся в начале и конце 2023 г. соответственно. Кроме того, глава государства поддержал инициативу выдачи жилищных сертификатов жителям Мариуполя, чьи дома были разрушены во время боевых действий.
Бои за Мариуполь начались в конце февраля и продолжались почти два месяца. В конце апреля министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о взятии всей жилой застройки города под контроль российскими войсками. 20 мая Шойгу доложил о завершении операции и полном освобождении территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
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