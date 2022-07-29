Вице-премьер Хуснуллин рассказал о плане восстановления Мариуполя за три года

За основу был взят механизм, который был введен в Иркутске после наводнений в 2019 г., пояснил Хуснуллин. Тогда было затоплено почти 11 000 домов, из них половину либо разрушило, либо унесло течением, а президент поручил обеспечить жильем всех пострадавших. Кроме того, распоряжением правительства был введен компенсационный механизм для пострадавших в зависимости от ущерба.