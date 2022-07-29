Вице-премьер Хуснуллин рассказал о плане восстановления Мариуполя за три года

Вице-премьер Хуснуллин рассказал о плане восстановления Мариуполя за три годаПредложения правительства представлены президенту Путину
20 июля прошла первая встреча президента России Владимира Путина с зампредом правительства Маратом Хуснуллиным, который отвечает со стороны Белого дома за восстановление Донбасса. На встрече вице-премьер представил главе государства 100-страничный мастер-план развития Мариуполя (ДНР) на ближайшие три года.
«Могу сказать, что по тому плану, который здесь представлен, в течение трех лет мы можем полностью восстановить город», – сообщил зампред правительства России. За это время планируется привести в порядок все объекты социальной инфраструктуры и построить новые многоквартирные дома, доложил Путину Хуснуллин.
Уже в этом году будут отремонтированы 90 объектов: детские сады, школы и больницы, подчеркнул вице-премьер. Кроме того, теперь в план включено и восстановление аэропорта Мариуполя. Зампред правительства ДНР Евгений Солнцев ранее говорил, что этот объект восстановят в течение трех лет, он станет аэродромом «двойного назначения».
По словам вице-премьера, будет создан совершенно новый облик Мариуполя. Он также сообщил, что уже на 85% закончено обследование всего жилого фонда города. «Всё, что можем восстановить, восстановим. Всё, что не можем восстановить, будем строить», – заявил Хуснуллин. На публичной части встречи масштаб разрушений не обсуждался.
Глава ДНР Денис Пушилин говорил, что в Мариуполе нужно восстановить 60% зданий. «Те специалисты, которые проводят сейчас восстановительные работы на объектах водоснабжения и прочего, настроены не столь пессимистично, как это казалось, когда в первый раз мы смогли свободно въехать в город», – писал он в Telegram-канале.
Как пояснил «Ведомостям» бывший премьер ДНР, депутат Госдумы от «Единой России» Александр Бородай, «степень разрушения города довольно значительная, но не все районы одинаково разрушены». Разрушенный дом видно «чисто визуально», но уже работают «соответствующие специалисты и комиссии, которые решают, подлежит здание восстановлению или сносу», говорит он: «Если подлежит сносу, то на этом месте будет происходить новая застройка».
Путин поддержал инициативу выдачи жилищных сертификатов жителям Мариуполя, чьи дома были разрушены во время боевых действий. Они будут давать возможность купить жилье в любом населенном пункте на территории ДНР. Кроме того, президент согласился с выделением единовременной выплаты владельцам пострадавших домов на территории ДНР и ЛНР на ремонт квартиры или частного дома в размере 6 000 руб. на квадратный метр.
За основу был взят механизм, который был введен в Иркутске после наводнений в 2019 г., пояснил Хуснуллин. Тогда было затоплено почти 11 000 домов, из них половину либо разрушило, либо унесло течением, а президент поручил обеспечить жильем всех пострадавших. Кроме того, распоряжением правительства был введен компенсационный механизм для пострадавших в зависимости от ущерба.
В мастер-плане восстановления Мариуполя предусмотрено создание новой транспортной инфраструктуры. Вице-премьер добавил, что будет сделан новый транспортно-пересадочный узел с железнодорожным вокзалом, портом и трамвайными линиями.
Хуснуллин рассказал, что представленный план включает в себя «совершенно новые стандарты улиц с парковочным пространством, с благоустройством». Планируется провести конкурс с участием известных российских архитекторов на выполнение работ в исторической части города.
Вице-премьер также отметил, что есть шанс сохранить часть рабочих мест на «Азовстали» без восстановления вредного производства. Сейчас на заводе хранится 40 млн т отходов, что является экологической проблемой, которую тоже нужно решать.
Президент поручил построить в Мариуполе многопрофильный медицинский центр, а в Донецке – перинатальный. Хуснуллин предположил, что запустить центры удастся в начале и конце 2023 г. соответственно.
О работе военного ведомства по восстановлению Мариуполя сообщало ранее Министерство обороны. В частности, по сообщению «РИА Новости», замминистра Тимур Иванов инспектировал строительство квартала площадью 115 га.
Бои за Мариуполь начались вскоре после начала военной спецоперации на Украине. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя. После еще месяц на территории завода «Азовсталь» были заблокированы украинские военные формирования. 20 мая Шойгу доложил, что «Азовсталь» также взята.