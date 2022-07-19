Минстрой будет вести реестр командированных в Донбасс чиновников и специалистов

Минстрой будет вести реестр командированных в Донбасс чиновников и специалистовИменно они будут получать обещанные социальные гарантии и компенсации
Минстрой России будет отвечать за ведение реестра командировок в ДНР и ЛНР российских чиновников и специалистов, принимающих «непосредственное участие в выполнении работ по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов инфраструктуры» Донбасса. Это следует из разработанного Минстроем России документа, опубликованного на портале проектов правительственных нормативно-правовых актов.
За ведение реестра, как следует из документа, будет отвечать не сам Минстрой России, а подведомственное ему федеральное автономное учреждение «Роскапстрой». Оно будет собирать сведения об органах и организациях, которые отправляют людей в Донбасс, а также о самих чиновниках и специалистах, включая сроки командировок. Собранные сведения «Роскапстрой» сможет передавать третьим лица только «с письменного распоряжения» министра строительства Ирека Файзуллина или его зама.
В правительстве работа по восстановлению Донбасса закреплена за вице-премьером Маратом Хуснуллиным, курирующим как регионы, так и строительство. Со стороны Кремля за эту работу отвечает первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Представители Минстроя России уже посещали Донбасс. Файзуллин 9 мая отмечал, что ведомство ведет оценку затрат, которые потребуются для восстановления инфраструктуры региона.
Представитель пресс-службы ведомства заявил «Ведомостям», что Минстрой России «осуществляет функции по восстановлению и развитию освобожденных территорий ДНР и ЛНР, а также координацию этой деятельности в целом». Ведение реестра организаций и лиц, участвующих в решении этих задач, поручено ведомству постановлением правительства № 824 от 6 мая.
Включенные в реестр сотрудники будут подпадать под действие указа президента Владимира Путина о дополнительных социальных гарантиях, который был подписан им 30 апреля. Чиновникам и работникам «организаций, принимавших участие в выполнении работ по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению инфраструктуры ДНР и ЛНР» этим указом, в частности, были обещаны компенсации в случае увечий (3 млн руб.), а в случае смерти – их родственникам.
Ведущий юрист компании «Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин отмечает, что в реестр не будут попадать военнослужащие и сотрудники других силовых ведомств.
Политолог Александр Немцев отмечает, что в ближайшее время нас ждет большое количество новых нормативно-правовых актов, направленных на интеграцию Донбасса в состав РФ: «Их задача – предоставить социальные гарантии всем, кто будет задействован в этом процессе». Кроме того, это позволит свести к минимуму «привлечение некомпетентных подрядчиков и фирм-однодневок», полагает Немцев: «А в случае несоблюдения сроков восстановительных работ со стороны данных организаций вся ответственность будет лежать на Минстрое».
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов