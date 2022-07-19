Минстрой будет вести реестр командированных в Донбасс чиновников и специалистов

За ведение реестра, как следует из документа, будет отвечать не сам Минстрой России, а подведомственное ему федеральное автономное учреждение «Роскапстрой». Оно будет собирать сведения об органах и организациях, которые отправляют людей в Донбасс, а также о самих чиновниках и специалистах, включая сроки командировок. Собранные сведения «Роскапстрой» сможет передавать третьим лица только «с письменного распоряжения» министра строительства Ирека Файзуллина или его зама.