Венгрия подтвердила остановку поставок по «Дружбе» из-за проблем с оплатой
Венгерская нефтегазовая компания MOL подтвердила приостановку поставок нефти по нефтепроводу «Дружба», передают «РИА Новости» со ссылкой на компанию.
«Транспортировка сырой нефти по трубопроводу "Дружба" несколько дней приостановлена, по нашим сведениям, из-за того, что возникли технические проблемы со стороны банков в связи с оплатой транзита российской стороной», — отметили в компании.
В сообщении также говорится, что компания уже инициировала переговоры о взятии на себя обязательства по оплате транзита.
С 4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку российской нефти по одной из веток нефтепровода «Дружба» в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, сообщил пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Демин.
Причиной, по его словам, стала невозможность оплатить услуги по прокачке нефти через украинскую территорию после введения седьмого пакета европейских санкций. Направленный через Газпромбанк платеж вернулся на счет «Транснефти». Демин уточнил, что украинская компания оказывает услуги по транспортировке нефти на условиях 100%-ной предоплаты.
Трубопровод «Дружба» начинается в Самарской области, проходит через Брянск, а затем разделяется на две ветви: северную и южную. По северной нефть поступает через Белоруссию в направлении Польши, Германии и Прибалтики, по южному – в Чехию, Венгрию и Словакию. По данным «Транснефти», экспорт нефти в дальнее зарубежье по «Дружбе» в 2021 г. составил 35,9 млн т. В феврале компания заявляла о планах увеличить прокачку до 45,5 млн т в год.
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