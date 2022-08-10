Премьер Молдавии призвала решить проблему с экспортом продуктов в Россию
Министерство сельского хозяйства Молдавии должно срочно решить проблему с вступающим 15 августа запретом экспорта фруктов и овощей в Россию, заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица.
«Вчера мы узнали, что в молдавских фруктах и овощах были внезапно обнаружены вредители. Прошу компетентные ведомства разобраться, проинформировать и решить эту проблему», - поручила Гаврилица (цитата по ТАСС).
Премьер призвала строго следить за качеством продукции, которая поступает на рынки разных стран. «Мы продолжаем расширять рынки, поэтому нужно дорожить качеством и работать в этом направлении», - добавила она.
В России 15 августа вступит запрет на ввоз растительной продукции из 31 района Молдавии, а также из автономного территориального образования Гагаузия и муниципалитетов Кишинев и Бельцы из-за неоднократного выявления карантинных объектов в их продукции.
5 марта Россельхознадзор снял все ограничения на ввозимую из Молдавии подкарантинную продукцию. До этого в Россию импортировалась продукция только из «чистых в карантинном отношении зон и аттестованных предприятий», в этом же формате продолжится работа и с 15 августа.
С начала года в Россию было поставлено 168 000 т растительной продукции из Молдавии. Наиболее популярными товарами для импорта стали яблоки, сливы, виноград и черешня. Всего в 2021-2022 г. было зафиксировано 93 случая обнаружения 11 карантинных объектов в составе растениеводческой продукции из Молдавии.
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