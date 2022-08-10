Премьер Молдавии призвала решить проблему с экспортом продуктов в Россию

С начала года в Россию было поставлено 168 000 т растительной продукции из Молдавии. Наиболее популярными товарами для импорта стали яблоки, сливы, виноград и черешня. Всего в 2021-2022 г. было зафиксировано 93 случая обнаружения 11 карантинных объектов в составе растениеводческой продукции из Молдавии.