В России спрогнозировали рекордный урожай зерновых
Урожай зерновых в этом году в России может достигнуть рекордных 145 млн т. Такие объемы прогнозирует Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), сообщил ТАСС его директор Дмитрий Рылько.
«Рекордно высокий, около 145 млн т всего, а пшеницы — 95 млн [т]. Это будет абсолютный рекорд», — сказал Рылько.
В числе возможных рисков он назвал позднюю уборку урожая. По словам главы ИКАРа, в случае ухудшения погоды в регионах Центральной России и Поволжья аграрии рискуют потерять часть урожая, а его качество может снизиться.
По опубликованным в феврале данным Росстата, в 2021 г. урожай зерновых в РФ составил 121,3 млн т. Минсельхоз рассчитывал выйти на урожай зерна в размере 127 млн т в бункерном весе, в чистом — более 123 млн т, сообщал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Минсельхоз США (USDA) прогнозировал в прошлом году урожай зерновых в размере 126,5 млн т, из которых 85 млн т пшеницы и 41,5 млн т фуражного зерна.
В июле этого года Патрушев отмечал, что Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерна на уровне 130 млн т, и называл это «одним из лучших результатов в истории страны».