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Экономика

В России спрогнозировали рекордный урожай зерновых

Ведомости

Урожай зерновых в этом году в России может достигнуть рекордных 145 млн т. Такие объемы прогнозирует Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), сообщил ТАСС его директор Дмитрий Рылько.

«Рекордно высокий, около 145 млн т всего, а пшеницы — 95 млн [т]. Это будет абсолютный рекорд», — сказал Рылько.

В числе возможных рисков он назвал позднюю уборку урожая. По словам главы ИКАРа, в случае ухудшения погоды в регионах Центральной России и Поволжья аграрии рискуют потерять часть урожая, а его качество может снизиться.

По опубликованным в феврале данным Росстата, в 2021 г. урожай зерновых в РФ составил 121,3 млн т. Минсельхоз рассчитывал выйти на урожай зерна в размере 127 млн т в бункерном весе, в чистом — более 123 млн т, сообщал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Минсельхоз США (USDA) прогнозировал в прошлом году урожай зерновых в размере 126,5 млн т, из которых 85 млн т пшеницы и 41,5 млн т фуражного зерна.

В июле этого года Патрушев отмечал, что Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерна на уровне 130 млн т, и называл это «одним из лучших результатов в истории страны».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных