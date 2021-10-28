Минсельхоз понизил прогноз по урожаю зерна в 2021 году

Ранее Минсельхоз США (USDA) опубликовал прогноз урожая зерновых в 2021 г. По мнению ведомства, Россия (без учета Крыма) в этом году может собрать 126,5 млн т, из которых 85 млн т пшеницы и 41,5 млн т фуражного зерна. В Крыму прогноз урожая в этом году – 1,7 млн т. Кроме того, по российской методике в урожай зерна включаются зернобобовые и гречиха (предположительно еще 4–5 млн т). С учетом этих цифр урожай зерна в России в 2021 г. может приблизиться к рекорду прошлого года (133,5 млн т).