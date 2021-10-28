Минсельхоз понизил прогноз по урожаю зерна в 2021 году
Минсельхоз рассчитывает выйти на урожай зерна в размере 127 млн т в бункерном весе, в чистом — более 123 млн т по итогам года, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе заседания правительства. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». В предыдущем прогнозе Минсельхоз рассчитывал на 127,4 млн т урожая.
«По итогам года рассчитываем выйти на объем порядка 127 млн тонн в бункерном весе. В пересчете на чистый вес — это более 123 млн тонн. Это выше среднемноголетних значений», — заявил Патрушев. По его словам, сейчас убрано 119 млн т зерна, из них 77,8 млн т пшеницы. Еще предстоит убрать 5 млн га.
Патрушев рассказал, что из-за погоды весенняя посевная началась в этом году на две-три недели позже, затем в Поволжье, на Урале и в регионах черноземья была засуха. В Якутии летом были природные пожары, в нескольких регионах Дальнего Востока — паводки, на юге — сильные дожди, которые повреждали посевы.
Ранее аналитики «Совэкона» понизили прогноз по урожаю пшеницы в стране в 2021 г. на 0,1 млн т — до 75,5 млн т. в связи с увеличением доли несобранной пшеницы. В предыдущем прогнозе Минсельхоза говорилось, что в этом году в России будет собрано 127,4 млн тонн зерна, в том числе 81 млн тонн пшеницы.
Ранее Минсельхоз США (USDA) опубликовал прогноз урожая зерновых в 2021 г. По мнению ведомства, Россия (без учета Крыма) в этом году может собрать 126,5 млн т, из которых 85 млн т пшеницы и 41,5 млн т фуражного зерна. В Крыму прогноз урожая в этом году – 1,7 млн т. Кроме того, по российской методике в урожай зерна включаются зернобобовые и гречиха (предположительно еще 4–5 млн т). С учетом этих цифр урожай зерна в России в 2021 г. может приблизиться к рекорду прошлого года (133,5 млн т).
По прогнозам USDA, Россия в сельхозсезоне 2021/22 гг. останется крупнейшим экспортером пшеницы в мире пятый сезон подряд. Американское ведомство оценивает российские поставки на мировой рынок 40 млн т этой культуры.