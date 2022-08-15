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Экономика

В мэрии Москвы ожидают спада столичной экономики на 3-4% в этом году

Ведомости

По предварительной оценке властей Москвы, падение столичной экономики в этом году составит 3-4% из-за замедления роста в нескольких отраслях, сообщил в интервью РБК заммэра города Владимир Ефимов.

«Предварительно, по нашим оценкам, по итогам 2022 г. спад экономики Москвы будет в районе 3-4%, если брать валовой региональный продукт. Основные причины снижения – замедление ряда отраслей экономики в марте–июне и начале июля», – рассказал он.

Наибольший спад произошел в «практически полностью остановившемся» автомобилестроении и связанных с ним отраслях, говорит Ефимов. Кроме того, незначительное падение наблюдается также в торговле непродовольственными товарами и автомобилями. В остальных же сферах ситуация благоприятная, добавил чиновник.

«Тем не менее негативные факторы все равно повлияют на экономический рост. Плюс высокая инфляция – ВРП измеряется в реальном выражении», – отметил Ефимов.

В конце июля Минэкономразвития оценило спад ВВП России во II квартале на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за полугодие – на 0,5%. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, ситуация в целом складывается лучше, чем прогнозировалось весной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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