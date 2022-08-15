В мэрии Москвы ожидают спада столичной экономики на 3-4% в этом году

В конце июля Минэкономразвития оценило спад ВВП России во II квартале на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за полугодие – на 0,5%. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, ситуация в целом складывается лучше, чем прогнозировалось весной.