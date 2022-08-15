В мэрии Москвы ожидают спада столичной экономики на 3-4% в этом году
«Предварительно, по нашим оценкам, по итогам 2022 г. спад экономики Москвы будет в районе 3-4%, если брать валовой региональный продукт. Основные причины снижения – замедление ряда отраслей экономики в марте–июне и начале июля», – рассказал он.
Наибольший спад произошел в «практически полностью остановившемся» автомобилестроении и связанных с ним отраслях, говорит Ефимов. Кроме того, незначительное падение наблюдается также в торговле непродовольственными товарами и автомобилями. В остальных же сферах ситуация благоприятная, добавил чиновник.
«Тем не менее негативные факторы все равно повлияют на экономический рост. Плюс высокая инфляция – ВРП измеряется в реальном выражении», – отметил Ефимов.
В конце июля Минэкономразвития оценило спад ВВП России во II квартале на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за полугодие – на 0,5%. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, ситуация в целом складывается лучше, чем прогнозировалось весной.
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