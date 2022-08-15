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Экономика

В Германии подсчитали размер дополнительного сбора за газ

Ведомости

Дополнительный сбор за газ, который поможет снизить нагрузку на поставщиков электроэнергии с 1 октября, будет стоить немецким домохозяйствам почти 500 евро в год, сообщает агентство Reuters.

Согласно данным компании Trading Hub Europe, стоимость газа составит 2,4 евроцента за кВтч с начала октября, то есть для семьи из четырех человек этот сбор обойдется в 480 евро.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц обещал, что стоимость сбора составит примерно 200-300 евро в год. Действовать дополнительный сбор начнет с 1 октября до 1 апреля 2024 г. По словам Шольца, распределение 90% расходов компаний на энергоносители, которые газовые трейдеры вынуждены закупать по высоким ценам в качестве альтернативы поставкам «Газпрома», между потребителями снизит финансовую нагрузку национальных энергоконцернов в условиях энергетического кризиса и предотвратит возможные сбои в работе отдельных поставщиков, в том числе и крупнейшего газового трейдера Германии Uniper.

Также в рамках борьбы с энергетическим кризисом и предотвращением возможных трудностей с газовым обеспечением этой зимой страны Евросоюза приняли решение экономить энергоносители и снизить их потребление на 7-15%. В рамках этого плана Германия призвала домохозяйства и компании сократить расход газа на 20%. Кроме того, многие немецкие города уже начали отключать подсветку общественных зданий и объектов — к этой мере прибегли в том числе и в Берлине, где отказались от подсветки 100 зданий. Также среди способов экономии энергии — отключение фонтанов, поддержание определенной температуры внутри помещения, а также отключение горячей воды в бассейнах и душевых кабинах спортзалов.

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Ранее по теме: В Берлине отключили подсветку 100 зданий в целях экономии электроэнергии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных