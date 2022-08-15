В Германии подсчитали размер дополнительного сбора за газ

Также в рамках борьбы с энергетическим кризисом и предотвращением возможных трудностей с газовым обеспечением этой зимой страны Евросоюза приняли решение экономить энергоносители и снизить их потребление на 7-15%. В рамках этого плана Германия призвала домохозяйства и компании сократить расход газа на 20%. Кроме того, многие немецкие города уже начали отключать подсветку общественных зданий и объектов — к этой мере прибегли в том числе и в Берлине, где отказались от подсветки 100 зданий. Также среди способов экономии энергии — отключение фонтанов, поддержание определенной температуры внутри помещения, а также отключение горячей воды в бассейнах и душевых кабинах спортзалов.