В Германии подсчитали размер дополнительного сбора за газ
Дополнительный сбор за газ, который поможет снизить нагрузку на поставщиков электроэнергии с 1 октября, будет стоить немецким домохозяйствам почти 500 евро в год, сообщает агентство Reuters.
Согласно данным компании Trading Hub Europe, стоимость газа составит 2,4 евроцента за кВтч с начала октября, то есть для семьи из четырех человек этот сбор обойдется в 480 евро.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц обещал, что стоимость сбора составит примерно 200-300 евро в год. Действовать дополнительный сбор начнет с 1 октября до 1 апреля 2024 г. По словам Шольца, распределение 90% расходов компаний на энергоносители, которые газовые трейдеры вынуждены закупать по высоким ценам в качестве альтернативы поставкам «Газпрома», между потребителями снизит финансовую нагрузку национальных энергоконцернов в условиях энергетического кризиса и предотвратит возможные сбои в работе отдельных поставщиков, в том числе и крупнейшего газового трейдера Германии Uniper.
Также в рамках борьбы с энергетическим кризисом и предотвращением возможных трудностей с газовым обеспечением этой зимой страны Евросоюза приняли решение экономить энергоносители и снизить их потребление на 7-15%. В рамках этого плана Германия призвала домохозяйства и компании сократить расход газа на 20%. Кроме того, многие немецкие города уже начали отключать подсветку общественных зданий и объектов — к этой мере прибегли в том числе и в Берлине, где отказались от подсветки 100 зданий. Также среди способов экономии энергии — отключение фонтанов, поддержание определенной температуры внутри помещения, а также отключение горячей воды в бассейнах и душевых кабинах спортзалов.
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