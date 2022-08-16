«Газпром» спрогнозировал цену на газ в Европе зимой выше $4000 за тысячу куб. м
На спотовых биржах Европы цены за газ пробили отметку в $2500 за тысячу куб. м. По консервативным оценкам, при сохранившейся тенденции цены могут превысить $4000, следует из сообщения «Газпрома» в его Telegram-канале.
В компании также сообщили со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE), что на 14 августа запасы в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) восполнены на 48,6 млрд куб. м. Компании должны закачать еще 23,8 млрд куб. м газа, чтобы достигнуть уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019-2020 г.
Всего за отчетные 7,5 месяца «Газпром» добыл 274,8 млрд куб. м газа – на 13,2% меньше год к году. Также уменьшился и спрос на газ на внутреннем рынке – на 3,6 млрд куб. м, на 2,3%. Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 78,5 млрд куб. м, снизившись на 36,2%. При этом вырос экспорт в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
По данным лондонской биржи ICE, цены на газ в Европе сегодня прибавляют 6,3% и уже превысили $2500. Стоимость ближайшего, сентябрьского, фьючерса на газ составила 234 евро за МВ/ч, или $2506 за тысячу куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.
Накануне, 15 августа, цены на газ впервые с марта превысили $2400 за тысячу куб. м. Энергоноситель дорожает на фоне сильной засухи и жары в Европе, из-за которой мелеют реки и затрудняется поставка угля. К тому же снизился и объем поставок из Норвегии, где сейчас проходит плановый ремонт на добывающих активах.
Рекордная цена газа на бирже ICE была зафиксирована 7 марта, когда стоимость тысячи куб. м газа приблизилась к отметке в $3900 после начала СВО на территории Украины.
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