Газета
Бизнес

«Газпром» спрогнозировал цену на газ в Европе зимой выше $4000 за тысячу куб. м

Ведомости

На спотовых биржах Европы цены за газ пробили отметку в $2500 за тысячу куб. м. По консервативным оценкам, при сохранившейся тенденции цены могут превысить $4000, следует из сообщения «Газпрома» в его Telegram-канале.

В компании также сообщили со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE), что на 14 августа запасы в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) восполнены на 48,6 млрд куб. м. Компании должны закачать еще 23,8 млрд куб. м газа, чтобы достигнуть уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019-2020 г.

Всего за отчетные 7,5 месяца «Газпром» добыл 274,8 млрд куб. м газа – на 13,2% меньше год к году. Также уменьшился и спрос на газ на внутреннем рынке – на 3,6 млрд куб. м, на 2,3%. Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 78,5 млрд куб. м, снизившись на 36,2%. При этом вырос экспорт в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Цены на газ в Европе снова превысили $2200 за тысячу кубометров

По данным лондонской биржи ICE, цены на газ в Европе сегодня прибавляют 6,3% и уже превысили $2500. Стоимость ближайшего, сентябрьского, фьючерса на газ составила 234 евро за МВ/ч, или $2506 за тысячу куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.

Накануне, 15 августа, цены на газ впервые с марта превысили $2400 за тысячу куб. м. Энергоноситель дорожает на фоне сильной засухи и жары в Европе, из-за которой мелеют реки и затрудняется поставка угля. К тому же снизился и объем поставок из Норвегии, где сейчас проходит плановый ремонт на добывающих активах.

Рекордная цена газа на бирже ICE была зафиксирована 7 марта, когда стоимость тысячи куб. м газа приблизилась к отметке в $3900 после начала СВО на территории Украины.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных