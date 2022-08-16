«Газпром» спрогнозировал цену на газ в Европе зимой выше $4000 за тысячу куб. м

Всего за отчетные 7,5 месяца «Газпром» добыл 274,8 млрд куб. м газа – на 13,2% меньше год к году. Также уменьшился и спрос на газ на внутреннем рынке – на 3,6 млрд куб. м, на 2,3%. Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 78,5 млрд куб. м, снизившись на 36,2%. При этом вырос экспорт в Китай по газопроводу «Сила Сибири».