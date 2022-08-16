Цены на газ в Европе превысили $2600 за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе превысили $2600 за тысячу куб. м, прибавив сегодня 12,3%, следует из данных лондонской биржи ICE.
Стоимость ближайшего, сентябрьского, фьючерса на газ составила 243,5 евро за МВтч, или $2607 за тысячу куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.
Накануне, 15 августа, цены на газ впервые с марта превысили $2400 за тысячу куб. м. Энергоноситель дорожает на фоне сильной засухи и жары в Европе, из-за которой мелеют реки и затрудняется поставка угля. К тому же снизился и объем поставок из Норвегии, где сейчас проходит плановый ремонт на добывающих активах.
Рекордная цена газа на бирже ICE была зафиксирована 7 марта, когда стоимость тысячи куб. м газа приблизилась к отметке в $3900 после начала СВО на территории Украины.
В «Газпроме» сегодня спрогнозировали цену на газ в Европе зимой выше $4000 за тысячу куб. м. В компании также сообщили со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE), что на 14 августа запасы в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) восполнены на 48,6 млрд куб. м. Компании должны закачать еще 23,8 млрд куб. м газа, чтобы достигнуть уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019-2020 г.
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