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Цены на газ в Европе превысили $2600 за тысячу кубометров

Ведомости

Биржевые цены на газ в Европе превысили $2600 за тысячу куб. м, прибавив сегодня 12,3%, следует из данных лондонской биржи ICE. 

Стоимость ближайшего, сентябрьского, фьючерса на газ составила 243,5 евро за МВтч, или $2607 за тысячу куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.

Накануне, 15 августа, цены на газ впервые с марта превысили $2400 за тысячу куб. м. Энергоноситель дорожает на фоне сильной засухи и жары в Европе, из-за которой мелеют реки и затрудняется поставка угля. К тому же снизился и объем поставок из Норвегии, где сейчас проходит плановый ремонт на добывающих активах.

Рекордная цена газа на бирже ICE была зафиксирована 7 марта, когда стоимость тысячи куб. м газа приблизилась к отметке в $3900 после начала СВО на территории Украины.

В «Газпроме» сегодня спрогнозировали цену на газ в Европе зимой выше $4000 за тысячу куб. м. В компании также сообщили со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE), что на 14 августа запасы в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) восполнены на 48,6 млрд куб. м. Компании должны закачать еще 23,8 млрд куб. м газа, чтобы достигнуть уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019-2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных