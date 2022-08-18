Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 8,9%

Также наибольшее влияние на инфляцию в Еврозоне оказали возросшие цены на энергоносители (+39,6% в годовом исчислении после повышения на 42% в июне и на 37,5% в мае), а также подорожавшие продукты питания, алкоголь и табачная продукция (рост составил 9,8% по сравнению с 8,9% в июне). Промышленные товары подорожали на 4,5% (после 4,3% в июне), а услуги – на 3,7% (после 3,4% в июне).