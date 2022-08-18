Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 8,9%
Годовая инфляция в 19 странах Еврозоны в июле ускорилась до 8,9% после 8,6% месяцем ранее, обновив исторический рекорд, сообщил Евростат, подтвердив свою предварительную оценку, опубликованную в конце прошлого месяца.
В июле 2021 г. уровень годовой инфляции составлял 2,2%. Рост потребительских цен в Евросоюзе в годовом выражении также ускорился до отметки в 9,8% после 9,6% в июне.
Наибольшие темпы годовой инфляции зафиксированы в Эстонии (23,2%), Латвии (21,3%) и Литве (20,9%), наименьшие – во Франции и Мальте (6,8%), а также в Финляндии (8%).
Также наибольшее влияние на инфляцию в Еврозоне оказали возросшие цены на энергоносители (+39,6% в годовом исчислении после повышения на 42% в июне и на 37,5% в мае), а также подорожавшие продукты питания, алкоголь и табачная продукция (рост составил 9,8% по сравнению с 8,9% в июне). Промышленные товары подорожали на 4,5% (после 4,3% в июне), а услуги – на 3,7% (после 3,4% в июне).
При этом, как ранее писали «Ведомости», ВВП ЕС пока не ушел в отрицательную зону несмотря на разгон потребительских цен. Экономика Европы растет второй квартал подряд. В первые три месяца 2022 г. рост в годовом выражении составил 0,5%, а во II квартале – 0,7% (отношение к предыдущему кварталу), следует из доклада статистического ведомства ЕС, опубликованного 29 июля. Эксперты ожидают, что ситуация для экономики Европы будет развиваться по неблагоприятному сценарию.
Как писал Reuters, данные Евростата существенно превышают прогноз аналитиков в 8,6% и целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2%. Как отмечало тогда агентство, сильнее всего на инфляцию в Еврозоне по-прежнему влияют последствия спецоперации России на Украине.
Для того чтобы вернуть инфляцию к целевым показателям, 21 июля ЕЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов – до 0,5%, повышение с таким шагом произошло впервые с 2011 г. Регулятор добавил, что на ближайших заседаниях совета управляющих «будет уместна дальнейшая нормализация процентных ставок».
ЕЦБ также представил новый антикризисный механизм, призванный ограничить фрагментацию в регионе, то есть для сокращения расхождений в стоимости заимствования для различных государств еврозоны. По словам президента ЕЦБ Кристины Лагард, механизм позволит регулятору повышать процентные ставки «сколько потребуется» и поможет стабилизировать инфляцию.
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