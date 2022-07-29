Инфляция в ЕС обновила рекорд, но рост ВВП остался положительным

Положительная динамика ВВП в Еврозоне сохраняется до сих пор, и это эффект мощного экономического восстановления, которое наблюдалось после коронакризиса, уверена ведущий эксперт ЦМАКП Ирина Ипатова. Во II квартале 2021 г. рост ВВП Еврозоны достиг отметки 14%, следует из доклада Евростата. Быстрое восстановление экономики в прошлом году поспособствовало сохранению высоких темпов роста сейчас, хотя многие эксперты уже прогнозируют рецессию Еврозоны в следующем году, говорит Ипатнова. Инфляционная ситуация в Европе в целом совпадает с американской: государства европейских стран предоставляли населению и бизнесу дешевые кредиты, это привело к разгону цен который сейчас усугубляется подорожанием энергоносителей и продовольствия. О замедлении экономического роста говорит и Сводный индекс опережающих показателей ОЭСР для Еврозоны, который еще в апреле опустился ниже ста и к июню достиг отметки в 99,3, замечает Ипатова.