Инфляция в ЕС обновила рекорд, но рост ВВП остался положительным

Инфляция в ЕС обновила рекорд, но рост ВВП остался положительнымЕвропейцам можно надеяться только на ЕЦБ
Инфляция в Еврозоне в июле достигла 8,9% в годовом исчислении, следует из предварительных оценок Евростата. Показатель вновь обновил рекорд, предыдущий был зафиксирован в июне. Месяцем ранее инфляция составила 8,6%.
Несмотря на разгон потребительских цен, ВВП ЕС пока не ушел в отрицателтную зону. Экономика Европы растет второй квартал подряд. В первые три месяца 2022 г. рост в годовом выражении составил 0,5%, а во II квартале 0,7% (отношение к предыдущему кварталу), следует из доклада статистического ведомства ЕС, опубликованного 29 июля. Эксперты ожидают, что ситуация для экономики Европы будет развиваться по неблагоприятному сценарию.
Ранее, 21 июля, Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил ключевую ставку на 50 б.п., до 0,5%, что прервало 11-летний период нулевых и отрицательных ставок.
Рост инфляции
Главными компонентами европейской инфляции продолжают оставаться энергоносители, согласно данным Евростата. По данным лондонской биржи ICE, цены на газ в Европе держатся выше отметки в $2100 за 1000 куб. м на фоне роста цены на нефть марки Brent до вплоть отметки $110 за баррель. При этом значительный вклад в инфляцию Еврозоны стало вносить повышение цен на продовольствие и услуги, что, как считают в Reuters, говорит о расширяющемся характере инфляции.
Инфляция в Германии замедлилась в июле до показателя 7,5% год к году против июньского значения в 7,6%. При этом за июль рост потребительских цен составил 0,9%, это на 0,6 п.п. выше ожиданий аналитиков.
Во Франции инфляция ускорилась с 6,5% г.г. в июне до рекордных 6,8% в июле. За месяц потребительские цены увеличились на 0,3%.
Рост инфляции в Италии составил 7,9% в июле, что стало небольшим замедлением инфляционной динамики по сравнению с прошлым месяцем: в июне рост инфляции достиг 8%, что стало рекордом за 36 лет. При этом цены на наиболее часто приобретаемые в Италии потребительские товары увеличились в июле на 8,7%, следует из оценок экспертов Итстата.
Сохранение высоких для Еврозоны инфляционных показателей продолжает нагнетать страх рецессии в развитых экономиках. Подобные опасения уже высказывали банки JPMorgan и Goldman Sachs, при этом в Goldman Sachs сообщили, что начала рецессии стоит ожидать уже в текущем квартале. Западные эксперты единогласно утверждают, что главной причиной ускорения инфляции в развитых странах остается конфликт между Россией и Украиной.
Рост ВВП
Несмотря на энергетический кризис и рекордную инфляцию, ВВП продолжает расти в странах Еврозоны. В сравнении с I кварталом 2022 г., ВВП Еврозоны вырос на 0,7% во II квартале 2022г., а если сравнивать с аналогичным кварталом предыдущего года, то II квартал 2022г. продемонстрировал рост на уровне 4%, следует из доклада Евростата.
Среди стран Еврозоны самый стремительный рост ВВП показала Швеция: по сравнению с предыдущим кварталом, её ВВП повысился на 1,4%. Также в лидеры по росту ВВП вырвались Испания (+1,1% по сравнению с предыдущим кварталом), Италия (+1.0% по сравнению с предыдущим кварталом) и Австрия с Франция (у обеих +0,5% по сравнению с предыдущим кварталом). Отрицательную динамику показали экономики Латвии (–1,4%), Литва (–0,4%) и Португалия (–0,2%). Рост ВВП Германии по сравнению с предыдущим кварталом оказался нулевым. Хотя динамика ВВП Еврозоны в целом продолжает оставаться положительной, экономический рост европейских стран показывает замедление.
Западные аналитики ожидают замедления экономического роста развитых стран. В июньском докладе Всемирного банка (ВБ) были понижены прогнозы по росту ВВП в развитых экономиках: до 2,6% год к году в 2022 г. (с январских 3,8%) и до 2,2% год к году в 2023 г. (с январских 2,3%). При этом уже в ближайшие 12 месяцев в странах Европы стоит ожидать наступления рецессии, заявил в начале июля главный экономист крупнейшей брокерской компании Nomura Роберт Саббэраман.
Почему сложилась такая ситуация и к чему она приведет
Положительная динамика ВВП в Еврозоне сохраняется до сих пор, и это эффект мощного экономического восстановления, которое наблюдалось после коронакризиса, уверена ведущий эксперт ЦМАКП Ирина Ипатова. Во II квартале 2021 г. рост ВВП Еврозоны достиг отметки 14%, следует из доклада Евростата. Быстрое восстановление экономики в прошлом году поспособствовало сохранению высоких темпов роста сейчас, хотя многие эксперты уже прогнозируют рецессию Еврозоны в следующем году, говорит Ипатнова. Инфляционная ситуация в Европе в целом совпадает с американской: государства европейских стран предоставляли населению и бизнесу дешевые кредиты, это привело к разгону цен который сейчас усугубляется подорожанием энергоносителей и продовольствия. О замедлении экономического роста говорит и Сводный индекс опережающих показателей ОЭСР для Еврозоны, который еще в апреле опустился ниже ста и к июню достиг отметки в 99,3, замечает Ипатова.
ЕЦБ сейчас находится в очень сложном положении, так как в Еврозону входят 19 стран с разным уровнем развития экономики, указывает эксперт. Наравне с передовыми странами вроде Германии и Франции ЕЦБ должен также регулировать экономическую ситуацию в таких странах, как Испания, Италия и Греция, которые за последние годы испытали очень тяжелые кризисные явления, указывает Ипатова. Если ЕЦБ начнет резко повышать ставки, это может очень сильно навредить экономикам этих стран и только усугубить кризисные явления в них, поэтому сейчас он проводит более осторожное повышение ставок, чем, например, ФРС, считает Ипатова. Госдолг Испании, Италии и Греции уже составляет более 100% от их ВВП, а рост процентных ставок означает, что выплаты по госдолгу у них растут, добавляет Ипатова.
Данные доклада Евростата по росту сопровождается указанием на то, что они еще будут пересмотрены в дальнейшем, и надо думать, что в сторону ухудшения, предупреждает доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев. Та позиция, которую Европа занимает на геополитической арене, приводит к усугублению энергокризиса, поэтому не стоит и дальше ожидать сохранения устойчивого роста ВВП Еврозоны, считает Алиев. В сложившейся ситуации экономике ЕС стоит надеяться только на чудо, добавил он.
В таких условиях рост ставок ЕЦБ хоть и поможет в борьбе с инфляцией, но при этом значительно затормозит экономический рост, поэтому ЕЦБ оттягивает принятие такого сложного решения, полагает эксперт. Скорее всего, ЕЦБ не пойдет на резкое повышение ставок, а будет пытаться найти компромисс в мягком ужесточении денежно-кредитной политики.