МИД заявил о сокращении использования доллара во взаиморасчетах ЕАЭС до 21%
Использование национальных валют во взаиморасчетов стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достигли 75% от общего объема операций, а на платежи в долларах приходится только 21%, сообщил ТАСС заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Панкин.
По его словам, повышение доли нацвалют во взаимных расчетах обсуждается в ЕАЭС с начала его работы.
«За это время платежи в нацвалютах между странами Союза достигли порядка 75% от общего объема операций, а использование доллара сократилось до 21%», — сказал Панкин.
Замглавы МИДа считает, что доллар в последние месяцы показывает свою ненадежность, а США «стремится монополизировать сферу международных расчетов».
«Все это подтолкнуло нас к активизации работы по созданию альтернативных и надежных механизмов, — сказал дипломат.
При этом, по его мнению, обсуждать полный отказ от доллара в рамках ЕАЭС преждевременно, поскольку отдельные страны Союза “скорее всего, будут использовать его в случаях, где это уместно и безопасно”. В то же время, говорит Панкин, партнеры РФ “осознают риски зависимости от доллара и заинтересованы в продвижении своих валют".
В состав ЕАЭС входят пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Российская Федерация. В начале апреля премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявлял, что Белоруссия планирует рассчитываться с Россией за поставки нефти и газа в рублях уже в этом году, так как для Минска это экономически выгодно. В мае представители двух стран подписали соглашение об оплате газа в российских рублях.
Российский Минфин также интересуется экономическими последствиями от перехода на расчеты в нацвалютах со странами Шанхайской организации сотрудничества. Недавно ведомство разместило на сайте госзакупок заявку на проведение научного исследования этого вопроса.