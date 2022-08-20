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Экономика

МИД заявил о сокращении использования доллара во взаиморасчетах ЕАЭС до 21%

Ведомости

Использование национальных валют во взаиморасчетов стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достигли 75% от общего объема операций, а на платежи в долларах приходится только 21%, сообщил ТАСС заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Панкин.

По его словам, повышение доли нацвалют во взаимных расчетах обсуждается в ЕАЭС с начала его работы.

«За это время платежи в нацвалютах между странами Союза достигли порядка 75% от общего объема операций, а использование доллара сократилось до 21%», — сказал Панкин.

Замглавы МИДа считает, что доллар в последние месяцы показывает свою ненадежность, а США «стремится монополизировать сферу международных расчетов». 

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«Все это подтолкнуло нас к активизации работы по созданию альтернативных и надежных механизмов, — сказал дипломат.

При этом, по его мнению, обсуждать полный отказ от доллара в рамках ЕАЭС преждевременно, поскольку отдельные страны Союза “скорее всего, будут использовать его в случаях, где это уместно и безопасно”. В то же время, говорит Панкин, партнеры РФ “осознают риски зависимости от доллара и заинтересованы в продвижении своих валют".

В состав ЕАЭС входят пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Российская Федерация. В начале апреля премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявлял, что Белоруссия планирует рассчитываться с Россией за поставки нефти и газа в рублях уже в этом году, так как для Минска это экономически выгодно. В мае представители двух стран подписали соглашение об оплате газа в российских рублях.

Российский Минфин также интересуется экономическими последствиями от перехода на расчеты в нацвалютах со странами Шанхайской организации сотрудничества. Недавно ведомство разместило на сайте госзакупок заявку на проведение научного исследования этого вопроса. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных