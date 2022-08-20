МИД заявил о сокращении использования доллара во взаиморасчетах ЕАЭС до 21%

При этом, по его мнению, обсуждать полный отказ от доллара в рамках ЕАЭС преждевременно, поскольку отдельные страны Союза “скорее всего, будут использовать его в случаях, где это уместно и безопасно”. В то же время, говорит Панкин, партнеры РФ “осознают риски зависимости от доллара и заинтересованы в продвижении своих валют".