Патрушев допустил, что США могут объявить дефолт по внешнему долгу

По мнению Патрушева, причина роста цен на продовольствие и энергоносители в мире кроется в «работающем в США и Европе печатном станке». Он обратил внимание, что за время пандемии произошла крупнейшая за 40 лет эмиссия денежных средств. Так, США напечатали $5,9 трлн, а Европа — €2,9 трлн. «Возникающее на этом фоне инфляционное бремя западники цинично перекладывают на развивающиеся страны», — подытожил Патрушев.