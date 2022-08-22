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Патрушев допустил, что США могут объявить дефолт по внешнему долгу

Ведомости

США могут в скором времени объявить дефолт по внешнему долгу, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе выступления по видеосвязи на консультациях с коллегами из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Секретарь Совбеза отметил, что госдолг США превысил $30 трлн, а Японии — приближается к $10 трлн. По его словам, такая динамика позволяет предположить, что уже скоро «у этих стран возникнут проблемы с обслуживанием этого долга».

«В результате Вашингтон объявит дефолт, как они это уже сделали в отношении обязательств перед Россией», — считает Патрушев (цитата по ТАСС). Он отметил, что финансовые активы любого государства в евро и долларах США «будут попросту украдены».

По мнению Патрушева, причина роста цен на продовольствие и энергоносители в мире кроется в «работающем в США и Европе печатном станке». Он обратил внимание, что за время пандемии произошла крупнейшая за 40 лет эмиссия денежных средств. Так, США напечатали $5,9 трлн, а Европа — €2,9 трлн. «Возникающее на этом фоне инфляционное бремя западники цинично перекладывают на развивающиеся страны», — подытожил Патрушев.

Ранее западные агентства заявили о дефолте России по внешнему долгу. 27 июня компания Moody's сообщила, что Россия допустила дефолт по евробондам, не выплатив $100 млн по своему внешнему долгу. Тогда же о дефолте по суверенным еврооблигациям заявило агентство Bloomberg.

С такой оценкой не согласились в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что платеж по еврооблигациям был совершен в мае. Он отметил, что тот факт, что платежи не дошли до получателей из-за санкций, не является основанием, чтобы объявить дефолт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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