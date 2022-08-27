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Экономика

В Госдуме предложили увеличить господдержку производства жести

Ведомости

Депутат Госдумы Сергей Лисовский («Единая Россия») в обращении министру промышленности и торговли Денису Мантурову попросил увеличить господдержку производства жести в стране, передает РБК со ссылкой на документ.

В письме Лисовский просит главу Минпромторга рассмотреть возможность выделить дополнительную господдержку производства жести в России, «а также развития альтернативных каналов закупок у зарубежных производителей из государств, не являющихся недружественными».

До 2022 г. для производства детского питания в баночках в России использовались крышки от зарубежных производителей (Silgan, ThyssenKrupp и других), говорится в письме. В рамках пятого пакета санкций Евросоюза был введен запрет ввоз в страну жестяных изделий. По словам Лисовского, российский производитель ООО «Завод упаковочных изделий ТОКК в Раменском» закупает сырье в Сербии и Турции, однако после прекращения западных поставок «возможности имеющихся в России производителей для удовлетворения требований всех заказчиков не представляются достаточными».

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Депутат рассказал РБК, что ряд производств будет вынужден остановить работу, если не будут найдены альтернативы европейским поставкам. В РФ не производится белая жесть, указал Лисовский. 

В российском Минпромторге ранее сообщали, что белую жесть производит Миорский металлопрокатный завод в Белоруссии, у которого на данный момент низкая нагрузка. 

В мае газета «Известия» ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко сообщила, что Росрыболовство зафиксировало нехватку этого сырья для производства консервных банок. До начала военной операции на Украине заводы обычно закупали материал для производства банок и готовую тару в Европе, Японии, Китае, а также внутри страны. 

«С учетом санкций импорт сейчас возможен только из КНР. На территории страны действует несколько предприятий по производству белой жести для пищевой продукции. Но они могут не справиться с возросшим объемом заказов», — отмечал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. 

В «Рыбном союзе» в свою очередь пояснили, что проблемы возникли из-за нарушения логистических цепочек на фоне введенных недружественными странами санкций. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных