В Госдуме предложили увеличить господдержку производства жести
В письме Лисовский просит главу Минпромторга рассмотреть возможность выделить дополнительную господдержку производства жести в России, «а также развития альтернативных каналов закупок у зарубежных производителей из государств, не являющихся недружественными».
До 2022 г. для производства детского питания в баночках в России использовались крышки от зарубежных производителей (Silgan, ThyssenKrupp и других), говорится в письме. В рамках пятого пакета санкций Евросоюза был введен запрет ввоз в страну жестяных изделий. По словам Лисовского, российский производитель ООО «Завод упаковочных изделий ТОКК в Раменском» закупает сырье в Сербии и Турции, однако после прекращения западных поставок «возможности имеющихся в России производителей для удовлетворения требований всех заказчиков не представляются достаточными».
Депутат рассказал РБК, что ряд производств будет вынужден остановить работу, если не будут найдены альтернативы европейским поставкам. В РФ не производится белая жесть, указал Лисовский.
В российском Минпромторге ранее сообщали, что белую жесть производит Миорский металлопрокатный завод в Белоруссии, у которого на данный момент низкая нагрузка.
В мае газета «Известия» ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко сообщила, что Росрыболовство зафиксировало нехватку этого сырья для производства консервных банок. До начала военной операции на Украине заводы обычно закупали материал для производства банок и готовую тару в Европе, Японии, Китае, а также внутри страны.
«С учетом санкций импорт сейчас возможен только из КНР. На территории страны действует несколько предприятий по производству белой жести для пищевой продукции. Но они могут не справиться с возросшим объемом заказов», — отмечал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
В «Рыбном союзе» в свою очередь пояснили, что проблемы возникли из-за нарушения логистических цепочек на фоне введенных недружественными странами санкций.