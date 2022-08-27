В Госдуме предложили увеличить господдержку производства жести

До 2022 г. для производства детского питания в баночках в России использовались крышки от зарубежных производителей (Silgan, ThyssenKrupp и других), говорится в письме. В рамках пятого пакета санкций Евросоюза был введен запрет ввоз в страну жестяных изделий. По словам Лисовского, российский производитель ООО «Завод упаковочных изделий ТОКК в Раменском» закупает сырье в Сербии и Турции, однако после прекращения западных поставок «возможности имеющихся в России производителей для удовлетворения требований всех заказчиков не представляются достаточными».