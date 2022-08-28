Газета
Экономика

В Европейском ЦБ предупредили о «жертвах» для сдерживания инфляции

Ведомости

Представители Европейского центрального банка (ЕЦБ) предупредили, что рост цен может выйти из-под контроля, если для сдерживания инфляции не будут приняты решительные меры. В ЕЦБ заявили о необходимости пожертвовать экономическим ростом ради достижения этой цели, передает Financial Times.

Член Совета управляющих ЕЦБ Изабель Шнабель и управляющий Банком Франции Франсуа Вильруа де Гальо заявили, что европейская денежно-кредитная политика в ​​течение длительного времени должна оставаться жесткой. 

Центральные банки, по словам Шнабель, могут столкнутся с высоким коэффициентом потерь, который показывает, насколько ЦБ отдельных стран для снижения инфляции готовы замедлить темпы экономического роста и уменьшить количество новых рабочих мест. По ее мнению, этот показатель будет выше, чем в 1980-е годы. 

Ранее по теме: Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 8,9%

«Глобализация инфляции затрудняет контроль центральных банков за ростом цен», — сказала Шнабель. 

По мнению Вильруа, регулятор готов поднять процентные ставки выше так называемой нейтральной ставки — уровня, который не способствует экономическому росту, но и не ограничивает его. 

Ожидается, что инфляция в еврозоне в августе достигнет нового исторического максимума в 9%. Данные, как пишет FT, будут опубликованы 31 августа. 

Годовая инфляция в 19 странах Еврозоны в июле ускорилась до 8,9% после 8,6% месяцем ранее, обновив исторический рекорд, сообщил ранее Евростат.

Для того чтобы вернуть инфляцию к целевым показателям, 21 июля ЕЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов – до 0,5%, повышение с таким шагом произошло впервые с 2011 г. Регулятор добавил, что на ближайших заседаниях совета управляющих «будет уместна дальнейшая нормализация процентных ставок».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных