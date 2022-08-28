В Европейском ЦБ предупредили о «жертвах» для сдерживания инфляции

Центральные банки, по словам Шнабель, могут столкнутся с высоким коэффициентом потерь, который показывает, насколько ЦБ отдельных стран для снижения инфляции готовы замедлить темпы экономического роста и уменьшить количество новых рабочих мест. По ее мнению, этот показатель будет выше, чем в 1980-е годы.