В Европейском ЦБ предупредили о «жертвах» для сдерживания инфляции
Представители Европейского центрального банка (ЕЦБ) предупредили, что рост цен может выйти из-под контроля, если для сдерживания инфляции не будут приняты решительные меры. В ЕЦБ заявили о необходимости пожертвовать экономическим ростом ради достижения этой цели, передает Financial Times.
Член Совета управляющих ЕЦБ Изабель Шнабель и управляющий Банком Франции Франсуа Вильруа де Гальо заявили, что европейская денежно-кредитная политика в течение длительного времени должна оставаться жесткой.
Центральные банки, по словам Шнабель, могут столкнутся с высоким коэффициентом потерь, который показывает, насколько ЦБ отдельных стран для снижения инфляции готовы замедлить темпы экономического роста и уменьшить количество новых рабочих мест. По ее мнению, этот показатель будет выше, чем в 1980-е годы.
«Глобализация инфляции затрудняет контроль центральных банков за ростом цен», — сказала Шнабель.
По мнению Вильруа, регулятор готов поднять процентные ставки выше так называемой нейтральной ставки — уровня, который не способствует экономическому росту, но и не ограничивает его.
Ожидается, что инфляция в еврозоне в августе достигнет нового исторического максимума в 9%. Данные, как пишет FT, будут опубликованы 31 августа.
Годовая инфляция в 19 странах Еврозоны в июле ускорилась до 8,9% после 8,6% месяцем ранее, обновив исторический рекорд, сообщил ранее Евростат.
Для того чтобы вернуть инфляцию к целевым показателям, 21 июля ЕЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов – до 0,5%, повышение с таким шагом произошло впервые с 2011 г. Регулятор добавил, что на ближайших заседаниях совета управляющих «будет уместна дальнейшая нормализация процентных ставок».