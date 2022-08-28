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Экономика

Europe1: Алжир планирует увеличить поставки газа во Францию на 50%

Ведомости

Алжир планирует увеличить на 50% поставки природного газа во Францию, сообщила радиостанция Europe1.

На данном этапе это устная договоренность властей двух стран. «В ближайшие часы должны пройти переговоры французской энергетической компании Engie с Алжиром для подтверждения обязательства об увеличении поставок газа, а также для прояснения этих объемов», — отмечает «Европа-1». Отмечается, что увеличение поставок на 50% в нынешних условиях помогло бы Парижу частично справиться с прекращением импорта газа из России.

Ранее, 25 августа, президент Франции Эмманюэль Макрон посетил Алжир. По итогам визита он заявил, что укрепление сотрудничества двух стран в сфере энергоносителей вряд ли изменит ситуацию во Франции.

Ранее по теме: Цена электроэнергии во Франции выросла на 1000% и поставила новый рекорд

В Европе фиксируются высокие цены на газ, что обусловлено угрозой кризиса с поставками этого энергоресурса. Ранее «Газпром» объявил, что 31 августа остановит работу последней газоперекачивающей турбины «Северного потока» для проведения плановых работ, при отсутствии технических неисправностей прокачка будет возобновлена 2 сентября до нынешних 20% от планового объема в 167 млн куб. м в сутки, то есть по трубопроводу будет поступать не более 33 млн куб. м газа каждый день. На фоне этой новости биржевые цены на газ начали расти. После незначительного падения до $3000 за тысячу кубометров стоимость ближайшего, сентябрьского, фьючерса на хабе TTF сегодня превысила $3500 за тысячу кубометров впервые с 8 марта, когда был установлен рекорд — стоимость апрельского фьючерса приблизилась к отметке $3900.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных