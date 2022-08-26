Цена электроэнергии во Франции выросла на 1000% и поставила новый рекорд
Согласно информации издания, за аналогичный период прошлого года стоимость электроэнергии во Франции составляла всего 85 евро за МВт/ч. Причиной такого резкого роста цен стало сокращение объемов поставляемого газа в Европу из России на фоне специальной военной операции на Украине и санкций, а также остановка работы нескольких атомных реакторов из-за коррозии. Уточняется, что сейчас в стране работают только 24 из 56 ядерных реакторов энергокомпании EDF, что снижает выработку электроэнергии и увеличивает цену на газ.
С аналогичной проблемой столкнулась и Германия, где фьючерсы на электроэнергию на год вперед раньше стоили около 85 евро за МВт/ч, в то время как сейчас цены также обновили рекорд, превысив 920 евро за МВт/ч.
Высокая цена на газ в Европе обусловлена угрозой кризиса с поставками этого энергоресурса. На прошлой неделе «Газпром» объявил, что 31 августа остановит работу последней газоперекачивающей турбины «Северного потока» для проведения плановых работ, при отсутствии технических неисправностей прокачка будет возобновлена 2 сентября до нынешних 20% от планового объема в 167 млн куб. м в сутки, то есть по трубопроводу будет поступать не более 33 млн куб. м газа каждый день. На фоне этой новости биржевые цены на газ начали расти. После незначительного падения до $3000 за тысячу кубометров стоимость ближайшего, сентябрьского, фьючерса на хабе TTF сегодня превысила $3500 за тысячу кубометров впервые с 8 марта, когда был установлен рекорд — стоимость апрельского фьючерса приблизилась к отметке $3900.
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