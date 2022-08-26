Газета
Экономика

Цена электроэнергии во Франции выросла на 1000% и поставила новый рекорд

Ведомости

Оптовая цена электроэнергии во Франции достигла рекордно высокого уровня, превысив отметку в 1 тысячу евро за мегаватт-час — это на 1000% больше, чем год назад, пишет газета Le Figaro. Сейчас стоимость фьючерса на 2023 г. достигла 1130 евро за МВт/ч, следует из данных торгов на бирже EEX.  

Согласно информации издания, за аналогичный период прошлого года стоимость электроэнергии во Франции составляла всего 85 евро за МВт/ч. Причиной такого резкого роста цен стало сокращение объемов поставляемого газа в Европу из России на фоне специальной военной операции на Украине и санкций, а также остановка работы нескольких атомных реакторов из-за коррозии. Уточняется, что сейчас в стране работают только 24 из 56 ядерных реакторов энергокомпании EDF, что снижает выработку электроэнергии и увеличивает цену на газ. 

С аналогичной проблемой столкнулась и Германия, где фьючерсы на электроэнергию на год вперед раньше стоили около 85 евро за МВт/ч, в то время как сейчас цены также обновили рекорд, превысив 920 евро за МВт/ч. 

Высокая цена на газ в Европе обусловлена угрозой кризиса с поставками этого энергоресурса. На прошлой неделе «Газпром» объявил, что 31 августа остановит работу последней газоперекачивающей турбины «Северного потока» для проведения плановых работ, при отсутствии технических неисправностей прокачка будет возобновлена 2 сентября до нынешних 20% от планового объема в 167 млн куб. м в сутки, то есть по трубопроводу будет поступать не более 33 млн куб. м газа каждый день. На фоне этой новости биржевые цены на газ начали расти. После незначительного падения до $3000 за тысячу кубометров стоимость ближайшего, сентябрьского, фьючерса на хабе TTF сегодня превысила $3500 за тысячу кубометров впервые с 8 марта, когда был установлен рекорд — стоимость апрельского фьючерса приблизилась к отметке $3900.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных