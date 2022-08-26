Цена электроэнергии во Франции выросла на 1000% и поставила новый рекорд

Высокая цена на газ в Европе обусловлена угрозой кризиса с поставками этого энергоресурса. На прошлой неделе «Газпром» объявил, что 31 августа остановит работу последней газоперекачивающей турбины «Северного потока» для проведения плановых работ, при отсутствии технических неисправностей прокачка будет возобновлена 2 сентября до нынешних 20% от планового объема в 167 млн куб. м в сутки, то есть по трубопроводу будет поступать не более 33 млн куб. м газа каждый день. На фоне этой новости биржевые цены на газ начали расти. После незначительного падения до $3000 за тысячу кубометров стоимость ближайшего, сентябрьского, фьючерса на хабе TTF сегодня превысила $3500 за тысячу кубометров впервые с 8 марта, когда был установлен рекорд — стоимость апрельского фьючерса приблизилась к отметке $3900.