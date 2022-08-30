Инфляция в Германии в августе ускорилась до 7,9%
Инфляция в ФРГ в августе ускорилась и предварительно составила 7,9% по сравнению с показателями прошлого года, следует из данных Федерального статистического ведомства Германии (Destatis).
В июле инфляция в Германии составила 7,5% против 7,6% в июне. Однако в мае инфляция достигала 7,9%. Аналогичный показатель инфляции наблюдался в Германии зимой 1973-1974 гг. из-за нефтяного кризиса.
Потребительские цены, по гармонизированным стандартами Евросоюза, выросли в августе на 8,8% в годовом выражении и на 0,4% в сравнении с показателями прошлого месяца.
В частности, значительно выросли цены на энергоносители после начала спецоперации на Украине. Они оказали существенное влияние на высокий уровень инфляции. «В августе 2022 г. цены на энергоносители были на 35,6% выше, чем в августе 2021 г. Цены на продукты питания также выросли выше среднего уровня (+16,6%)», — следует из отчета.
Кроме того, ко всему этому также следует добавить влияние на цены прерванных цепочек поставок из-за пандемии COVID-19, отметили в ведомстве. Наиболее точные данные по инфляции будут опубликованы 13 сентября.
19 августа стало известно, что цены производителей (индекс PPI) в Германии в июле выросли на 37,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало самым большим показателем с начала ведения расчетов в 1949 г.
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