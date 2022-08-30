Инфляция в Германии в августе ускорилась до 7,9%

В частности, значительно выросли цены на энергоносители после начала спецоперации на Украине. Они оказали существенное влияние на высокий уровень инфляции. «В августе 2022 г. цены на энергоносители были на 35,6% выше, чем в августе 2021 г. Цены на продукты питания также выросли выше среднего уровня (+16,6%)», — следует из отчета.