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Экономика

Инфляция в Германии в августе ускорилась до 7,9%

Ведомости

Инфляция в ФРГ в августе ускорилась и предварительно составила 7,9% по сравнению с показателями прошлого года, следует из данных Федерального статистического ведомства Германии (Destatis).  

В июле инфляция в Германии составила 7,5% против 7,6% в июне. Однако в мае инфляция достигала 7,9%. Аналогичный показатель инфляции наблюдался в Германии зимой 1973-1974 гг. из-за нефтяного кризиса.

Потребительские цены, по гармонизированным стандартами Евросоюза, выросли в августе на 8,8% в годовом выражении и на 0,4% в сравнении с показателями прошлого месяца. 

В частности, значительно выросли цены на энергоносители после начала спецоперации на Украине. Они оказали существенное влияние на высокий уровень инфляции. «В августе 2022 г. цены на энергоносители были на 35,6% выше, чем в августе 2021 г. Цены на продукты питания также выросли выше среднего уровня (+16,6%)», — следует из отчета.

Кроме того, ко всему этому также следует добавить влияние на цены прерванных цепочек поставок из-за пандемии COVID-19, отметили в ведомстве. Наиболее точные данные по инфляции будут опубликованы 13 сентября.

19 августа стало известно, что цены производителей (индекс PPI) в Германии в июле выросли на 37,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало самым большим показателем с начала ведения расчетов в 1949 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных