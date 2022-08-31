Газета
Бизнес

«Газпром» подтвердил остановку поставок газа по «Северному потоку»

Ведомости

Российская энергетическая компания «Газпром» прекратила поставки газа в Европу по «Северному потоку», сегодня начнутся планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате, об этом сообщили в пресс-службе компании.

Ранее о том, что поставки газа по трубопроводу упали до нуля, сообщил оператор «Северного потока» Nord Stream AG. Уточняется, что в период с 00:00 по 02:00 мск прокачка газа сохранялась на уровне 14’429’338 кВт/ч. Но в течение часа после этого упала до 10 000 кВт\ч. С 06:00 «Газпром» полностью остановил поставки по газопроводу.

Российская компания сообщила о проведении планово-предупредительных работ на компрессорной станции «Портовая» 19 августа, накануне, 30 августа, она подтвердила свои планы приостановить работу последней турбины на три дня. При отсутствии технических неисправностей прокачка газа по трубопроводу возобновится 2 сентября до 20% от планового объема, то есть до 33 млн куб. м в сутки.

После новости о приостановке поставок российского газа в Европу биржевые цены резко ускорили рост, на прошлой неделе цена ближайшего, сентябрьского, фьючерса на газ превысила $3500 за тысячу кубометров, однако позже, после заявления министра экономики Германии Роберта Хабека о досрочном заполнении газовых хранилищ ФРГ на 85%, цены на энергоресурс начали падать. В частности, в тот день биржевые цены в Европе упали на 19% и опустились ниже $2900 за тысячу куб. м.

Накануне, 30 августа, стоимость ближайшего, сентябрьского, фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах опустилась еще ниже, в моменте падение достигло 10%, цены снизились до 245 евро за МВт/ч, или $2572 за тысячу куб. м с учетом текущего курса на международном рынке.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных