«Газпром» подтвердил остановку поставок газа по «Северному потоку»

После новости о приостановке поставок российского газа в Европу биржевые цены резко ускорили рост, на прошлой неделе цена ближайшего, сентябрьского, фьючерса на газ превысила $3500 за тысячу кубометров, однако позже, после заявления министра экономики Германии Роберта Хабека о досрочном заполнении газовых хранилищ ФРГ на 85%, цены на энергоресурс начали падать. В частности, в тот день биржевые цены в Европе упали на 19% и опустились ниже $2900 за тысячу куб. м.