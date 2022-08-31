«Газпром» подтвердил остановку поставок газа по «Северному потоку»
Ранее о том, что поставки газа по трубопроводу упали до нуля, сообщил оператор «Северного потока» Nord Stream AG. Уточняется, что в период с 00:00 по 02:00 мск прокачка газа сохранялась на уровне 14’429’338 кВт/ч. Но в течение часа после этого упала до 10 000 кВт\ч. С 06:00 «Газпром» полностью остановил поставки по газопроводу.
Российская компания сообщила о проведении планово-предупредительных работ на компрессорной станции «Портовая» 19 августа, накануне, 30 августа, она подтвердила свои планы приостановить работу последней турбины на три дня. При отсутствии технических неисправностей прокачка газа по трубопроводу возобновится 2 сентября до 20% от планового объема, то есть до 33 млн куб. м в сутки.
После новости о приостановке поставок российского газа в Европу биржевые цены резко ускорили рост, на прошлой неделе цена ближайшего, сентябрьского, фьючерса на газ превысила $3500 за тысячу кубометров, однако позже, после заявления министра экономики Германии Роберта Хабека о досрочном заполнении газовых хранилищ ФРГ на 85%, цены на энергоресурс начали падать. В частности, в тот день биржевые цены в Европе упали на 19% и опустились ниже $2900 за тысячу куб. м.
Накануне, 30 августа, стоимость ближайшего, сентябрьского, фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах опустилась еще ниже, в моменте падение достигло 10%, цены снизились до 245 евро за МВт/ч, или $2572 за тысячу куб. м с учетом текущего курса на международном рынке.
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