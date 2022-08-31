Газета
Экономика

AFP: «Газпром» приостановил поставки Engie из-за торговых споров

Ведомости

«Газпром» приостановил поставки газа французской компании Engie из-за возникших торговых споров, передает агентство AFP со ссылкой на источник в промышленных кругах.

«Это торговые споры, связанные, прежде всего, с разногласиями в трактовках», - сообщил собеседник агентства.

По его словам, принимая решение о сокращении поставок газа французской компании ранее в августе, «Газпром» сослался на форс-мажорные обстоятельства — причину, которая освобождает сторону от ответственности в случае наступления исключительных событий.

Французская сторона, в свою очередь, не согласилась с фактом наступления форс-мажора. «Очевидно, что в контексте сложной геополитической ситуации это стандартное разногласие оказалось трудно разрешить», — добавил он.

Накануне стало известно, что полная приостановка начнет действовать с 1 сентября 2022 г. до момента получения «Газпромом» денег за поставленный газ. Российский монополист ссылается на указ президента от 31 марта 2022 г. «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа», которым запрещается поставка газа иностранным покупателям, если платеж не произведен в установленный контрактом срок.

Агентство Bloomberg ранее также сообщило, что «Газпром» уведомил Engie о сокращении поставок газа из-за разногласий по некоторым контрактам. В Engie отметили, что они обеспечили все необходимые объемы газа для самой компании и ее клиентов, а также приняли ряд мер, которые помогут снизить финансовые или физические последствия от возможного прекращения поставок газа от «Газпрома». Кроме того, в Engie отметили, что «Газпром» и так уже значительно сократил поставки газа после начала спецоперации на Украине.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Ранее по теме: «Газпром» остановил поставки газа французской Engie

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных