AFP: «Газпром» приостановил поставки Engie из-за торговых споров
«Газпром» приостановил поставки газа французской компании Engie из-за возникших торговых споров, передает агентство AFP со ссылкой на источник в промышленных кругах.
«Это торговые споры, связанные, прежде всего, с разногласиями в трактовках», - сообщил собеседник агентства.
По его словам, принимая решение о сокращении поставок газа французской компании ранее в августе, «Газпром» сослался на форс-мажорные обстоятельства — причину, которая освобождает сторону от ответственности в случае наступления исключительных событий.
Французская сторона, в свою очередь, не согласилась с фактом наступления форс-мажора. «Очевидно, что в контексте сложной геополитической ситуации это стандартное разногласие оказалось трудно разрешить», — добавил он.
Накануне стало известно, что полная приостановка начнет действовать с 1 сентября 2022 г. до момента получения «Газпромом» денег за поставленный газ. Российский монополист ссылается на указ президента от 31 марта 2022 г. «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа», которым запрещается поставка газа иностранным покупателям, если платеж не произведен в установленный контрактом срок.
Агентство Bloomberg ранее также сообщило, что «Газпром» уведомил Engie о сокращении поставок газа из-за разногласий по некоторым контрактам. В Engie отметили, что они обеспечили все необходимые объемы газа для самой компании и ее клиентов, а также приняли ряд мер, которые помогут снизить финансовые или физические последствия от возможного прекращения поставок газа от «Газпрома». Кроме того, в Engie отметили, что «Газпром» и так уже значительно сократил поставки газа после начала спецоперации на Украине.
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