«Газпром» остановил поставки газа французской Engie
«Газпром» приостановил поставки газа французской энергокомпании Engie из-за неоплаты июльских поставок в полном объеме, сообщается в Telegram-канале российской компании.
Полная приостановка начнет действовать с 1 сентября 2022 г. до момента получения «Газпромом» денег за поставленный газ. Российский монополист ссылается на указ президента от 31 марта 2022 г. «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа», которым запрещается поставка газа иностранным покупателям, если платеж не произведен в установленный контрактом срок. «По состоянию на конец рабочего дня 30 августа ООО «Газпром экспорт» не получило в полном объеме платежи за газ, поставленный компании Engie (Франция) в июле по действующим контрактам», – сообщили в «Газпроме». – «В этой связи «Газпром экспорт» уведомил Engie о полной приостановке поставок газа начиная с 1 сентября 2022 года до момента получения денежных средств за поставленный газ в полном объеме».
Накануне агентство Bloomberg сообщило, что «Газпром» уведомил Engie о сокращении поставок газа из-за разногласия по некоторым контрактам. В Engie отметили, что они обеспечили все необходимые объемы газа для самой компании и ее клиентов, а также приняли ряд мер, которые помогут снизить финансовые или физические последствия от возможного прекращения поставок газа от «Газпрома». Кроме того, в Engie отметили, что «Газпром» и так уже значительно сократил поставки газа после начала спецоперации на Украине.
В Европе фиксируются высокие цены на газ, что обусловлено угрозой кризиса с поставками этого энергоресурса. Ранее «Газпром» объявил, что 31 августа остановит работу последней газоперекачивающей турбины «Северного потока» для проведения плановых работ, при отсутствии технических неисправностей прокачка будет возобновлена 2 сентября до нынешних 20% от планового объема в 167 млн куб. м в сутки, то есть по трубопроводу будет поступать не более 33 млн куб. м газа каждый день.