«Газпром» вновь снизил поставки газа для Engie

За 7,5 месяца 2022 г. экспорт российского трубопроводного газа в страны дальнего зарубежья, по данным «Газпрома», сократился на 36% по сравнению с прошлым годом – до 78,5 млрд куб. м. О снижении объемов поставок «Газпром» информировал своих партнеров в ЕС еще в начале июня. В частности, экспорт газа по «Северному потоку» был сокращен на 40% – со 167 млн куб. м до 100 млн куб. м в сутки. В «Газпроме» это объясняли снижением мощностей на компрессорной станции (КС) «Портовая» из-за не вернувшейся из ремонта с завода Siemens в Монреале турбины. Тогда итальянская Eni сообщила о сокращении поставок газа «Газпромом» на 15%, немецкая Uniper – на 15%, подтвердила снижение, не раскрывая конкретных цифр, и австрийская OMV («Ведомости» писали об этом 16 июня).