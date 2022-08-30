«Газпром» вновь снизил поставки газа для Engie

«Газпром» вновь снизил поставки газа для EngieФранцузская компания не стала оплачивать российское топливо по рублевой схеме
«Газпром» проинформировал французскую энергокомпанию Engie о сокращении поставок газа из-за разногласий по ряду контрактов. Об этом сообщил 30 августа Bloomberg со ссылкой на представителя компании, не раскрыв подробностей спора.
Представитель Engie сообщил «Ведомостям», что компания обеспечила все необходимые объемы газа для себя и своих клиентов, а также «приняла ряд мер, которые помогут смягчить финансовые или физические последствия» от возможного прекращения поставок российского газа. Он также напомнил, что «Газпром» уже существенно сократил поставки после начала специальной военной операции (СВО) на Украине – примерно до 1,5 ТВт ч в месяц (около 145,7 млн куб. м в месяц), что «соответствует общим годовым объемам поставок газа Engie в Европу, превышающим 400 ТВтч». Он не уточнил, на сколько снижен объем поставок, а также в чем заключаются разногласия сторон.
Поздно вечером 30 августа «Газпром» все же пояснил, в чем заключаются противоречия с Engie. В сообщении российской компании указано, что экспорт газа французской компании приостановлен «в связи с неоплатой июльских поставок в полном объеме». «В этой связи «Газпром экспорт» уведомил Engie о полной приостановке поставок газа начиная с 1 сентября 2022 г, до момента получения денежных средств за поставленный газ в полном объеме», – заявил «Газпром».
На конец рабочего дня 30 августа «Газпром экспорт» не получил в полном объеме платежи за газ, поставленный Engie в июле по действующим контрактам, говорится в сообщении российской компании. «Газпром» ссылается на указ президента России от Владимира Путина от 31 марта о поставках газа, который запрещает «дальнейшую поставка природного газа иностранному покупателю, если в контрактный срок оплаты платеж не был произведен покупателем в полном объеме».
Речь идет об указе, вводящем «рублевую схему» для экспорта трубопроводного газа в недружественные страны (до этого контракты «Газпрома» прописывали платежи в евро или долларах). Новая модель предполагает, что покупатель газа должен завести платеж в инвалюте на спецсчет в Газпромбанке, затем обменять эти средства на рубли и перевести их на счет «Газпрома». Обязательства по оплате считаются исполненными в момент, когда рубли пришли на счет российской компании.
После введения рублевой схемы ряд европейских контрагентов «Газпрома» сразу отказались платить по такой модели, но наиболее крупные покупатели продолжили закупки газа. Об отказе Engie от рублевых платежей не сообщалось.
Согласно разъяснениям Еврокомиссии в отношении расчетов за российский газ, европейские компании вынуждены считать оплату газа в евро фактом выполнения собственных контрактных обязательств. С точки зрения ЕК, именно зачисление средств в валюте в адрес поставщика становится ключевым этапом при взаиморасчетах. Но «Газпром» в соответствии с российским законодательством вынужден считать фактом оплаты поставок зачисление денег в российской валюте после конвертации. «Поскольку обе компании вынуждены соблюдать национальное законодательство той страны, в которой они ведут свою хозяйственную деятельность, между ними могут возникать споры в вопросах трактовок отдельных положений контракта», – заключает старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин.
За 7,5 месяца 2022 г. экспорт российского трубопроводного газа в страны дальнего зарубежья, по данным «Газпрома», сократился на 36% по сравнению с прошлым годом – до 78,5 млрд куб. м. О снижении объемов поставок «Газпром» информировал своих партнеров в ЕС еще в начале июня. В частности, экспорт газа по «Северному потоку» был сокращен на 40% – со 167 млн куб. м до 100 млн куб. м в сутки. В «Газпроме» это объясняли снижением мощностей на компрессорной станции (КС) «Портовая» из-за не вернувшейся из ремонта с завода Siemens в Монреале турбины. Тогда итальянская Eni сообщила о сокращении поставок газа «Газпромом» на 15%, немецкая Uniper – на 15%, подтвердила снижение, не раскрывая конкретных цифр, и австрийская OMV («Ведомости» писали об этом 16 июня).
«Ведомости» направили запросы ключевым партнерам «Газпрома» в ЕС, в частности Uniper, Eni, OMV.
По данным BP, в 2021 г. Франция потребила около 43 млрд куб. м газа. По оценкам Международного энергетического агентства, РФ поставляет во Францию ежегодно около 14 млрд куб. м газа.
При этом в конце июля объемы экспорта по «Северному потоку» сократились до 33 млн куб. м в сутки, а с 31 августа по 3 сентября экспорт полностью прекратится из-за планового ремонта трубопровода, сообщал «Газпром».
По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) и расчетам «Ведомостей», 29 августа «Газпром» экспортировал в ЕС около 119 млн куб. м газа против 437,6 млн куб. м годом ранее на ту же дату.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 августа заявил, что никаких «иных проблем, кроме технологических», мешающих увеличению объема экспорта российского газа в ЕС, нет. «Россия была и остается готова выполнять все свои обязательства», – подчеркивал он.
«В арсенале у Engie не так много рычагов влияния на “Газпром”. В случае выявления прямой вины поставщика энергокомпания может требовать возмещениях неустоек в рамках санкций, которые прописаны в контракте, самый крайний вариант - подача исковых требований в Арбитражный суд ЕС», – отметил управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.
При этом эксперт подчеркнул, что перебои с поставками газа – проблема, которая касается всех европейских контрагентов «Газпрома» и напрямую затрагивает энергобезопасность ЕС. Поэтому фактическое решение этого вопроса, по его словам, будет зависеть от политической обстановки.
По мнению заместителя гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, ситуация с Engie может привести к дальнейшему снижению объемов экспорта российского газа в ЕС, что обернется очередным ростом спотовых цен. По данным биржи ICE, 30 августа на хабе TTF в Нидерландах сентябрьский фьючерс стоил около $2700 за 1000 куб. м.
Блохин возражает: сокращение поставок «Газпрома» в адрес Engie не приведет к существенному снижению объемов экспорта российского газа в ЕС. По его словам, в условиях дефицита газа на европейском рынке объемы, по тем или иным причинам не выбранные французской стороной, с высокой долей вероятности «найдут своего покупателя среди других контрагентов российской монополии». По мнению эксперта, в сложившейся ситуации экспорт трубопроводного газа в ЕС будет целиком и полностью зависеть от технологического фактора, обусловленного доступом к мощностям украинской ГТС и количеством газоперекачивающих агрегатов «Северного потока».
Согласно разъяснениям Еврокомиссии в отношении расчетов за российский газ, европейские компании вынуждены считать оплату газа в евро фактом выполнения собственных контрактных обязательств. С точки зрения ЕК, именно зачисление средств в валюте в адрес поставщика становится ключевым этапом при взаиморасчетах. Но «Газпром» в соответствии с российским законодательством вынужден считать фактом оплаты поставок зачисление денег в российской валюте после конвертации. «Поскольку обе компании вынуждены соблюдать национальное законодательство той страны, в которой они ведут свою хозяйственную деятельность, между ними могут возникать споры в вопросах трактовок отдельных положений контракта», – заключает Блохин.