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Bloomberg: «Газпром» сократит поставки газа французской компании Engie

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Российский «Газпром» уведомил французскую энергетическую компанию Engie о сокращении поставок газа из-за разногласия по некоторым контрактам, сообщает Bloomberg.

В Engie отметили, что они обеспечили все необходимые объемы газа для самой компании и ее клиентов, а также приняли ряд мер, которые помогут снизить финансовые или физические последствия от возможного прекращения поставок газа от «Газпрома». Кроме того, в Engie отметили, что «Газпром» и так уже значительно сократил поставки газа после начала спецоперации на Украине.

«Поскольку газовые хранилища заполнены более чем на 90%, у Франции должно быть достаточно топлива, чтобы пережить зиму со средними температурами», — заявила исполнительный вице-президент Engie Клер Вайсанд, добавив, что ситуация может быть напряженной во время возможных похолоданий.

По состоянию на 27 августа резервы ЕС заполнены на 79,4% в сравнении с целевым показателем в 80% к 1 ноября, писал Bloomberg со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

В Европе фиксируются высокие цены на газ, что обусловлено угрозой кризиса с поставками этого энергоресурса. Ранее «Газпром» объявил, что 31 августа остановит работу последней газоперекачивающей турбины «Северного потока» для проведения плановых работ, при отсутствии технических неисправностей прокачка будет возобновлена 2 сентября до нынешних 20% от планового объема в 167 млн куб. м в сутки, то есть по трубопроводу будет поступать не более 33 млн куб. м газа каждый день.

На фоне этой новости биржевые цены на газ начали расти. После незначительного падения до $3000 за тысячу кубометров стоимость ближайшего, сентябрьского, фьючерса на хабе TTF сегодня превысила $3500 за тысячу кубометров впервые с 8 марта, когда был установлен рекорд — стоимость апрельского фьючерса приблизилась к отметке $3900.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных