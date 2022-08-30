Bloomberg: «Газпром» сократит поставки газа французской компании Engie
В Engie отметили, что они обеспечили все необходимые объемы газа для самой компании и ее клиентов, а также приняли ряд мер, которые помогут снизить финансовые или физические последствия от возможного прекращения поставок газа от «Газпрома». Кроме того, в Engie отметили, что «Газпром» и так уже значительно сократил поставки газа после начала спецоперации на Украине.
«Поскольку газовые хранилища заполнены более чем на 90%, у Франции должно быть достаточно топлива, чтобы пережить зиму со средними температурами», — заявила исполнительный вице-президент Engie Клер Вайсанд, добавив, что ситуация может быть напряженной во время возможных похолоданий.
По состоянию на 27 августа резервы ЕС заполнены на 79,4% в сравнении с целевым показателем в 80% к 1 ноября, писал Bloomberg со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.
В Европе фиксируются высокие цены на газ, что обусловлено угрозой кризиса с поставками этого энергоресурса. Ранее «Газпром» объявил, что 31 августа остановит работу последней газоперекачивающей турбины «Северного потока» для проведения плановых работ, при отсутствии технических неисправностей прокачка будет возобновлена 2 сентября до нынешних 20% от планового объема в 167 млн куб. м в сутки, то есть по трубопроводу будет поступать не более 33 млн куб. м газа каждый день.
На фоне этой новости биржевые цены на газ начали расти. После незначительного падения до $3000 за тысячу кубометров стоимость ближайшего, сентябрьского, фьючерса на хабе TTF сегодня превысила $3500 за тысячу кубометров впервые с 8 марта, когда был установлен рекорд — стоимость апрельского фьючерса приблизилась к отметке $3900.
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