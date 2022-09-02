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Путин утвердил поручения по развитию инфраструктуры четырех областей

Ведомости

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по развитию инфраструктуры Кировской, Рязанской, Томской и Ярославской областей в 2023-2027 гг., сообщается на сайте Кремля.

В частности, в Кирове должен быть построен транспортный переход под железнодорожной инфраструктурой на ул. Советской, а в Кирово-Чепецке – мостовой переход на проектируемой автомобильной дороге Кирово-Чепецк–Слободская.

В Рязанской области Путин поручил построить мост через Оку, в Томске – через Томь, а в Ярославле – через Волгу. Кроме того, поручено рассмотреть совместно с администрацией Томской области вопрос о выделении дополнительных средств на строительство в регионе областной многопрофильной детской больницы с консультативной поликлиникой и создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных