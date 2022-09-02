Путин утвердил поручения по развитию инфраструктуры четырех областей
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по развитию инфраструктуры Кировской, Рязанской, Томской и Ярославской областей в 2023-2027 гг., сообщается на сайте Кремля.
В частности, в Кирове должен быть построен транспортный переход под железнодорожной инфраструктурой на ул. Советской, а в Кирово-Чепецке – мостовой переход на проектируемой автомобильной дороге Кирово-Чепецк–Слободская.
В Рязанской области Путин поручил построить мост через Оку, в Томске – через Томь, а в Ярославле – через Волгу. Кроме того, поручено рассмотреть совместно с администрацией Томской области вопрос о выделении дополнительных средств на строительство в регионе областной многопрофильной детской больницы с консультативной поликлиникой и создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях.
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