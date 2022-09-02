Путин утвердил поручения по развитию инфраструктуры четырех областей

В Рязанской области Путин поручил построить мост через Оку, в Томске – через Томь, а в Ярославле – через Волгу. Кроме того, поручено рассмотреть совместно с администрацией Томской области вопрос о выделении дополнительных средств на строительство в регионе областной многопрофильной детской больницы с консультативной поликлиникой и создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях.