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Федеральная программа по строительству школ завершена на 52%

«Ведомости» проанализировали темп их строительства в России
Валерия Мишина
Всего на финансирование программы по строительству новых школ направлено около 750 млрд руб. / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В России построено 677 новых школ за четыре года – это 52% от общего числа новых учебных заведений, которые должны быть построены по федеральной программе, рассчитанной на 2019–2024 гг., подсчитали «Ведомости». Число введенных в России школ назвал министр просвещения Сергей Кравцов 1 сентября на онлайн-церемонии открытия новых школ. Всего планируется построить 1300 учебных заведений, в которых будет более 1 млн мест.

В 2019 г., когда была запущена программа, Счетная палата проанализировала ситуацию с школами в России и указала на их существенное сокращение в 2000-е гг. С 2001 по 2019 г. количество сельских школ сократилось с 46 000 до 24 000, городских – с 23 000 до 18 000. Тогда в России насчитывалось 16 млн школьников (сейчас 17,5 млн). Из-за нехватки мест 13% из них занимались в третью смену.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных