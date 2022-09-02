Федеральная программа по строительству школ завершена на 52%

В 2019 г., когда была запущена программа, Счетная палата проанализировала ситуацию с школами в России и указала на их существенное сокращение в 2000-е гг. С 2001 по 2019 г. количество сельских школ сократилось с 46 000 до 24 000, городских – с 23 000 до 18 000. Тогда в России насчитывалось 16 млн школьников (сейчас 17,5 млн). Из-за нехватки мест 13% из них занимались в третью смену.