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Экономика

Путин: пик самой сложной экономической ситуации в России пройден

Ведомости

Пик самой сложной ситуации в экономике России пройден, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Ситуация нормализуется — об этом говорят и макроэкономические показатели. Снижается инфляция, находится на минимуме безработица, стабилизируются государственные финансы», — отметил президент.

По его словам, расходы бюджета по итогам 2022 г. будут на 20% выше, чем в 2021 г., а спад «если и будет, то незначительный» — в 2% ВВП. «У нас стабилизировались государственные финансы, хочу отметить, что бюджет этого года будет сверстан с профицитом почти под полтриллиона рублей, где-то под 485 млрд, несмотря на все мрачные прогнозы», — заключил глава государства.

Ранее по теме: Годовая инфляция в России замедлилась до 14,3%

Ранее сегодня Путин отметил, что инфляция в России, в отличие от западных стран, снижается — по итогам года ее уровень может быть около 12%. В июле Банк России также дал оптимистичные прогнозы по инфляции. По данным регулятора, в этом году она составит 12-15%, а в следующем — снизится до 5–7% в 2023 г. К показателю в 4% инфляция вернется в 2024 г. Еще в июне ЦБ говорил о росте цен на уровне 14-17% в 2022 г. В конце августа Минэкономразвития опубликовало данные, согласно которым за неделю с 23 по 29 августа годовая инфляция в России замедлилась до 14,31%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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