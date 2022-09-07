Путин: пик самой сложной экономической ситуации в России пройден

Ранее сегодня Путин отметил, что инфляция в России, в отличие от западных стран, снижается — по итогам года ее уровень может быть около 12%. В июле Банк России также дал оптимистичные прогнозы по инфляции. По данным регулятора, в этом году она составит 12-15%, а в следующем — снизится до 5–7% в 2023 г. К показателю в 4% инфляция вернется в 2024 г. Еще в июне ЦБ говорил о росте цен на уровне 14-17% в 2022 г. В конце августа Минэкономразвития опубликовало данные, согласно которым за неделю с 23 по 29 августа годовая инфляция в России замедлилась до 14,31%.