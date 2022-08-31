Годовая инфляция в России замедлилась до 14,3%

Дефляция в России наблюдается с июня, тогда по итогам месяца она составила 0,35%, а в июле – ускорилась до 0,39%. Наибольшее влияние на динамику цен в июле, как сообщал Росстат, оказало удешевление на 11,53% плодоовощной продукции. Капуста подешевела на 33,2%, картофель – на 27,6%, свекла – на 27,1%, виноград – на 15,7%.