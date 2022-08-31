Годовая инфляция в России замедлилась до 14,3%
Годовая инфляция в России с 23 по 29 августа замедлилась до 14,31% после 14,6% неделей ранее, следует из данных Минэкономразвития.
При этом потребительские цены на минувшей неделе ускорили снижение, упав на 0,16% после 0,15% неделей ранее. С начала 2022 г. цены выросли на 10,38%.
Плодоовощная продукция продолжила дешеветь (на 3,57% после удешевления на 4,13% неделей ранее), также снизились цены на мясо, макаронные и крупяные изделия, в то время как цены на молочную и хлебобулочную продукцию росли умеренными темпами.
В сегменте непродовольственных товаров продолжилось снижение цен на электробытовые приборы (1,15%) и строительные материалы (-0,33%). В сегменте регулируемых и туристических услуг наибольшие темпы снижения цен на фоне окончания сезона отпусков продемонстрировали авиабилеты (-10,57% после -0,94% на прошлой неделе).
Дефляция в России наблюдается с июня, тогда по итогам месяца она составила 0,35%, а в июле – ускорилась до 0,39%. Наибольшее влияние на динамику цен в июле, как сообщал Росстат, оказало удешевление на 11,53% плодоовощной продукции. Капуста подешевела на 33,2%, картофель – на 27,6%, свекла – на 27,1%, виноград – на 15,7%.
Совет директоров Банка России на заседании 22 июля понизил ключевую ставку сразу на 150 базисных пунктов — до 8% годовых. ЦБ объяснил это решение тем, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции, — это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса.
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