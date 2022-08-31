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Годовая инфляция в России замедлилась до 14,3%

Ведомости

Годовая инфляция в России с 23 по 29 августа замедлилась до 14,31% после 14,6% неделей ранее, следует из данных Минэкономразвития.

При этом потребительские цены на минувшей неделе ускорили снижение, упав на 0,16% после 0,15% неделей ранее. С начала 2022 г. цены выросли на 10,38%.

Плодоовощная продукция продолжила дешеветь (на 3,57% после удешевления на 4,13% неделей ранее), также снизились цены на мясо, макаронные и крупяные изделия, в то время как цены на молочную и хлебобулочную продукцию росли умеренными темпами.

В сегменте непродовольственных товаров продолжилось снижение цен на электробытовые приборы (1,15%) и строительные материалы (-0,33%). В сегменте регулируемых и туристических услуг наибольшие темпы снижения цен на фоне окончания сезона отпусков продемонстрировали авиабилеты (-10,57% после -0,94% на прошлой неделе).

Дефляция в России наблюдается с июня, тогда по итогам месяца она составила 0,35%, а в июле – ускорилась до 0,39%. Наибольшее влияние на динамику цен в июле, как сообщал Росстат, оказало удешевление на 11,53% плодоовощной продукции. Капуста подешевела на 33,2%, картофель – на 27,6%, свекла – на 27,1%, виноград – на 15,7%.

Совет директоров Банка России на заседании 22 июля понизил ключевую ставку сразу на 150 базисных пунктов — до 8% годовых. ЦБ объяснил это решение тем, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции, — это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных