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Экономика

Росстат второй месяц подряд фиксирует дефляцию

Ведомости

Дефляция в России по итогам июля ускорилась до 0,39%, следует из данных Росстата. 

Месяцем ранее Росстат зафиксировал снижение цен на 0,35%. По сравнению с июлем 2021 г. инфляция составила 15,1%. В 30 регионах России цены снизились на 0,5%, в десяти субъектах – наоборот выросли на 0,1-0,9%. В Москве цены за месяц снизились на 0,4%, в Санкт-Петербурге – на 0,8%.

Наибольшее влияние на динамику цен оказало удешевление на 11,53% плодоовощной продукции. Капуста подешевела на 33,2%, картофель – на 27,6%, свекла – на 27,1%, виноград – на 15,7%.

В сегменте непродовольственных товаров сильнее всего подешевели холодильники (на 6,3%), фотоаппараты (5,6%) и миксеры (4,8%). В группе строительных материалов больше остальных снизились цены на металлочерепицу (5,1%), доски (3,5%) и ламинат (2,1%). Лекарства из группы жизненно необходимых в среднем подешевели на 0,4%, цены на бензин практически не изменились, на дизель – выросли на 0,1%, на газовое моторное топливо – снизились на 5%.

Совет директоров Банка России на заседании 22 июля понизил ключевую ставку сразу на 150 базисных пунктов до 8% годовых. ЦБ объяснил это решение тем, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции, — это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных