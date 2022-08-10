Росстат второй месяц подряд фиксирует дефляцию
Дефляция в России по итогам июля ускорилась до 0,39%, следует из данных Росстата.
Месяцем ранее Росстат зафиксировал снижение цен на 0,35%. По сравнению с июлем 2021 г. инфляция составила 15,1%. В 30 регионах России цены снизились на 0,5%, в десяти субъектах – наоборот выросли на 0,1-0,9%. В Москве цены за месяц снизились на 0,4%, в Санкт-Петербурге – на 0,8%.
Наибольшее влияние на динамику цен оказало удешевление на 11,53% плодоовощной продукции. Капуста подешевела на 33,2%, картофель – на 27,6%, свекла – на 27,1%, виноград – на 15,7%.
В сегменте непродовольственных товаров сильнее всего подешевели холодильники (на 6,3%), фотоаппараты (5,6%) и миксеры (4,8%). В группе строительных материалов больше остальных снизились цены на металлочерепицу (5,1%), доски (3,5%) и ламинат (2,1%). Лекарства из группы жизненно необходимых в среднем подешевели на 0,4%, цены на бензин практически не изменились, на дизель – выросли на 0,1%, на газовое моторное топливо – снизились на 5%.
Совет директоров Банка России на заседании 22 июля понизил ключевую ставку сразу на 150 базисных пунктов до 8% годовых. ЦБ объяснил это решение тем, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции, — это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса.
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