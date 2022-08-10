Росстат второй месяц подряд фиксирует дефляцию

В сегменте непродовольственных товаров сильнее всего подешевели холодильники (на 6,3%), фотоаппараты (5,6%) и миксеры (4,8%). В группе строительных материалов больше остальных снизились цены на металлочерепицу (5,1%), доски (3,5%) и ламинат (2,1%). Лекарства из группы жизненно необходимых в среднем подешевели на 0,4%, цены на бензин практически не изменились, на дизель – выросли на 0,1%, на газовое моторное топливо – снизились на 5%.