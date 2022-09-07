Международные резервы России сократились до $565 млрд по итогам августа
Международные резервы России по данным на 1 сентября сократились на 1,95% в месячном выражении – до $565,66 млрд, следует из материалов Банка России.
Таким образом, сокращение показателя в августе составило более $11,2 млрд.
По данным на 26 августа 2022 г., резервы составляли $566,8 млрд, снизившись за неделю на $7,2 млрд. С начала года сокращение международных резервов страны составило почти $65 млрд, или 10,3%.
Из-за спецоперации России на Украине страны Запада заморозили резервы российского Центрального банка. В Евросоюзе было заморожено активов на сумму $24,5 млрд (23 млрд евро), что составляло примерно 10% от общего числа международных активов РФ, отмечал комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Кроме того, говорил он, в США находятся международные резервы РФ на сумму в $100 млрд.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.