Биржевые цены на газ в Европе снизились на 13%
Биржевые цены на газ в Европе в ходе сегодняшних торгов на лондонской бирже ICE упали на 13% — ниже уровня $2200 за тысячу куб. м. Накануне стоимость котировок находилась на уровне выше $2450 за тысячу куб. м. Сегодня стоимость ближайшего, октябрьского, фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах в моменте упала до $2128 за тысячу куб. м. На 18.25 мск его стоимость составляла 212 евро за МВтч, или около $2203 с учетом текущего курса на международном рынке, свидетельствуют данные биржи ICE.
На прошлой неделе «Газпром» сообщил, что последняя газоперекачивающая турбина, которая была остановлена для проведения планово-предупредительных работ 31 августа, не возобновит работу 2 сентября. После этого прокачка газа по «Северному потоку» была остановлена полностью.
На фоне этой новости цены на газ перешли к росту после замедления на новостях о досрочном заполнении подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе. В частности, Германия достигла уровня заполненности ПХГ в 85% на 2 месяца раньше запланированного срока.
В начале марта цены на апрельский фьючерс в Европе достигли максимума из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов. 7 марта котировки достигли отметки $3892 за тысячу куб. м, впервые приблизившись к $3900. В последний раз цены на газ значительно выросли выше $3500 на фоне новостей о трехдневной приостановке «Северного потока» на техобслуживание.
Ранее сегодня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК намерена на заседании Совета ЕС 9 сентября представить предложение об установлении предельной цены на российский газ. Согласно разработанному ЕК проекту документа, регламентирующего условия ограничений стоимости топлива, цены на российский трубопроводный газ не должны превышать 50 евро за 1 МВтч (около $528 за 1000 куб. м), рассказали источники издания Politico.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.