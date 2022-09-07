Биржевые цены на газ в Европе снизились на 13%

Биржевые цены на газ в Европе в ходе сегодняшних торгов на лондонской бирже ICE упали на 13% — ниже уровня $2200 за тысячу куб. м. Накануне стоимость котировок находилась на уровне выше $2450 за тысячу куб. м. Сегодня стоимость ближайшего, октябрьского, фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах в моменте упала до $2128 за тысячу куб. м. На 18.25 мск его стоимость составляла 212 евро за МВтч, или около $2203 с учетом текущего курса на международном рынке, свидетельствуют данные биржи ICE.